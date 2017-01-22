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أمريكا

ترامب يهاجم وسائل الإعلام ويتهمها بالكذب بشأن أعداد الحاضرين في حفل تنصيبه

© أ ف ب/ أرشيف | الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

نص فرانس 24

آخر تحديث : 22/01/2017

هاجم الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب وسائل الإعلام، متهما إياهم بالكذب بشأن العدد التقديري للأشخاص الذين حضروا حفل تنصيبه الجمعة، واعتبر أن الصحافيين هم من بين "الأشخاص الأكثر قلة للنزاهة في العالم".

وجه الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب السبت انتقادات شديدة لوسائل الإعلام غداة أدائه اليمين، متهما إياها بالكذب بشأن العدد التقديري للأشخاص الذين حضروا حفل تنصيبه. حيث صرح خلال زيارة له إلى مقر وكالة الاستخبارات المركزية "بصراحة، بدا أن هناك مليون ونصف مليون نسمة، وصلت (الحشود) حتى نصب واشنطن".

مضيفا "أشاهد هذه القناة التلفزيونية وهي كانت تظهر (مساحات) فارغة وتتحدث عن 250 ألف شخص. هذه كذبة".

 واعتبر الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة أن الصحافيين هم من بين "الأشخاص الأكثر قلة للنزاهة في العالم"

وفي العادة لا توفر الشرطة الأمريكية أي أرقام خلال التظاهرات، لكن صورا جوية بثتها الجمعة قنوات تلفزيونية أمريكية أظهرت أن الحشود لم تصل حتى نصب واشنطن وأن العدد كان بوضوح أقل من مليون ونصف مليون شخص.

وكان عدد المحتشدين أقل من عدد الذين اجتمعوا في المكان نفسه خلال أداء الرئيس السابق باراك أوباما اليمين مرتين عامي 2009 و2013.

كما وجه شون سبايسر المتحدث باسم ترامب انتقادا شديدا للصحافيين، منددا بمحاولات "مخجلة" للتقليل من النجاح الشعبي الذي حققه حفل تنصيب الرئيس الجديد. وقال "لقد كان هذا أكبر حشد على الإطلاق خلال حفل تنصيب، نقطة على السطر"، دون أن يقدم أدلة ملموسة تدعم مزاعمه.

وتابع "الأمريكيون يستحقون ما هو أفضل (...) ودونالد ترامب سيتحدث مباشرة إليهم"، رافضا الإجابة عن أي من أسئلة الصحافيين الموجودين.

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 22/01/2017

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