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الشرق الأوسط

وصول وفد المعارضة السورية إلى أستانة لإجراء أول مباحثات مباشرة مع الحكومة

© أ ف ب/أرشيف

نص فرانس 24

آخر تحديث : 22/01/2017

تنطلق ظهر الاثنين في عاصمة كازاخستان أول محادثات مباشرة بين ممثلي الحكومة السورية ووفد فصائل المعارضة السورية برئاسة محمد علوش الذي وصل الأحد إلى أستانة، فيما أعلنت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن وفد النظام السوري الذي يرأسه السفير السوري لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري غادر دمشق الأحد.

وصل وفد فصائل المعارضة السورية صباح الأحد إلى أستانة عاصمة كازاخستان لإجراء أول محادثات مباشرة مع ممثلي الحكومة السورية. وستكون هذه المفاوضات التي ستنطلق بعد ظهر الاثنين الأولى بين ممثلين عن الحكومة السورية ووفد عسكري من الفصائل المعارضة يعاونه فريق تقني يضم مستشارين سياسيين وقانونيين معارضين.

ووصل رئيس وفد الفصائل المعارضة محمد علوش إلى أستانة صباح الأحد برفقة حوالي 10 من قيادات الفصائل بينهم فارس بيوش من "جيش إدلب الحر" وحسن إبراهيم من "الجبهة الجنوبية" ومأمون حج موسى من جماعة "صقور الشام".

والوفد المعارض الذي كان أصلا مؤلفا من ثمانية أعضاء بات يضم 14 عضوا يضاف إليهم 21 مستشارا، بحسب مصدر قريب من المعارضة.

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن وفد النظام السوري الذي يضم 10 أشخاص برئاسة السفير السوري لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري غادر دمشق الأحد.

وأكد الجانبان أن المفاوضات ستتمحور أولا حول تثبيت وقف إطلاق النار الهش والساري منذ نهاية كانون الأول/ديسمبر برعاية روسيا وإيران، أبرز حلفاء دمشق، وتركيا الداعمة للمعارضة.

وستجري مفاوضات أستانة برعاية تلك الدول الثلاث في فندق ريكسوس في عاصمة كازاخستان حيث وضع المنظمون الأحد طاولة واحدة كبيرة مستديرة في قاعة المؤتمرات.

وتأتي مباحثات أستانة بعد فشل مبادرات عدة حول الأزمة السورية طوال سنوات النزاع الذي أودى بحياة أكثر من 310 آلاف قتيل، كان آخرها ثلاث جولات مفاوضات غير المباشرة برعاية الأمم المتحدة في جنيف في العام 2016، وباءت جميعها بالفشل.

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 22/01/2017

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