غامبيا: إعلان توقف العملية العسكرية وضمان حقوق يحي جامع بعد تنحيه عن السلطة

تضمن بيان مشترك للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا توقف العملية العسكرية في غامبيا وضمان حقوق الرئيس الغامبي السابق يحي جامع بما فيها حقه بالعودة إلى بلاده بعد إعلانه تنحيه عن السلطة ومغادرته البلاد.

أعلنت كل من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في بيان مشترك مساء السبت أنها ستضمن حقوق الرئيس الغامبي السابق يحيى جامع بما في ذلك عودته إلى بلاده. وقد نشر هذا البيان المشترك بعد قليل من مغادرة جامع السلطة والبلاد. فيما أضاف البيان انتهاء العملية العسكرية التي تم شنها الخميس في غامبيا من أجل دفع جامع الى تسليم السلطة للرئيس الغامبي الجديد أداما بارو.

وحيت الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا الإرادة الطيبة لدى الرئيس الغامبي السابق التي ساهمت في التوصل إلى حل سلمي للأزمة، معبرة عن التزامها العمل إلى جانب الحكومة الغامبية من أجل "أن تضمن الكرامة والاحترام والأمن والحقوق" لجامع "بصفته مواطنا ورئيس حزب ورئيس دولة سابق".

وأورد البيان أن هذه الضمانات تشمل أيضا "عائلته وأعضاء إدارته والمسؤولين الحكوميين والأمنيين وكذلك مناصري حزبه".

فيما أكدت الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا أنها ستسهر على أن لا تتبنى الحكومة الغامبية أي إجراء تشريعي قد يمس بهذه الضمانات، مشددة على أنها ستحض الحكومة على أن لا يكون هناك "ترهيب أو مضايقة أو ملاحقة لأعضاء سابقين أو مناصرين لنظام" جامع.

وبحسب نص البيان فإن رحيل جامع من البلاد مساء الخميس "مؤقت"، إذ أن المنظمات الثلاث ستعمل مع السلطات الغامبية كي يتمكن من "العودة إلى غامبيا في الوقت الذي يريده".

ووعدت المنظمات الثلاث بالعمل على أن لا تتحول "البلدان المضيفة للرئيس السابق جامع وعائلته هدفا للمضايقة أو الترهيب أو أي نوع آخر من أنواع الضغوط أو العقوبات".



فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 22/01/2017