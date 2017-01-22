الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

حوار

الحبيب المالكي: نعمل على تيسير ميلاد حكومة جديدة قوية ومسؤولة ومنسجمة

للمزيد

ضيف اليوم

مراسم التنصيب الرئاسي الأمريكية: هل يلتزم ترامب بالتقاليد المتبعة منذ مئتي عام؟

للمزيد

ريبورتاج

الأمريكيون من أصول أفريقية متخوفون من رئاسة ترامب

للمزيد

وجها لوجه

الجزائر.. سحب اعتماد الأحزاب المقاطعة للانتخابات؟

للمزيد

مراسلون

بوروندي: أصوات المنفى

للمزيد

النقاش

سوريا: ما المعادلة بعد مؤتمر أستانة؟

للمزيد

حدث اليوم

غامبيا: هل تجبر القوات العسكرية الأفريقية جامع على التنحي؟

للمزيد

ثقافة

"داليدا" تغرد على شاشات السينما

للمزيد

في فلك الممنوع

الموحدون الدروز.. التقمص، اجتهاد أم تأويل؟

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

رياضة

كأس الأمم الأفريقية 2017: تأهل بوركينا فاسو والكاميرون لربع النهائي والغابون خارج المنافسة

© بيار روني فورمس - فرانس 24 | منتخبا الغابون والكاميرون في وضع حرج قبيل المواجهة بينهما.

نص علاوة مزياني , موفد فرانس 24 إلى الغابون

آخر تحديث : 22/01/2017

تأهل منتخبا بوركينا فاسو والكاميرون مساء الأحد إلى ربع نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2017 بعدما فاز الأول على غينيا بيساو 2-صفر وتعادل الثاني أمام الغابون 0-0 في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى. وتلعب "أسود الكاميرون" السبت المقبل أمام السنغال في قمة مثيرة.

حجز منتخبا بوركينا فاسو والكاميرون تأشيرة التأهل لربع نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2017 مساء الأحد عندما فاز الأول على غينيا بيساو بنتيجة 2-صفر بمدينة فرانسفيل (جنوب الغابون) وتعادل الثاني أمام البلد المضيف صفر لصفر في العاصمة ليبروفيل.

وخرج الغابون بقيادة مهاجم بوروسيا دورتموند بيار إمريك أوباميانغ مبكرا وخائبا من المنافسة بعد أن تعادل ثلاث مرات، ما أثار استياء جمهور "ملعب الصداقة الصينية الغابونية"، والذي بلغ عدده 38 ألففا.

وتلتقي "أسود" الكاميرون في الدور المقبل السنغال متصدرة المجموعة الثانية التي تضم تونس والجزائر، فيما يلعب زملاء جونتان بترويبا أمام الثاني من ذات المجموعة، والتي تجري مباراتا الجولة الثالثة والأخيرة منها مساء الاثنين: تونس-زيمبابوي في ليبرفيل والجزائر-السنغال في فرانسفيل.

ويمكنكم متابعة المواجهتين مباشرة على موقع فرانس 24 عند الساعة الثامنة مساء (السابعة بتوقيت غرينتش).

وسجل هدفي بوركينا فاسو ناكولما في الدقيقة 12 وبنجمان تراوري في الدقيقة 58 أمام منتخب شارك في كأس الأمم الأفريقية للمرة الأولى في تاريخه.

من جهته، ظهر منتخب الكاميرون قويا وصامدا أمام الغابون بعدما عانى الأمرين في بداية المابارة. وبالتالي ترشح لمواجهة أفضل فريق في هذه البطولة القارية. وكانت "الأسود غير المروضة" و"أسود التيرانغا" نشطت نهائي نسخة 2002 التي فازت فيها الكاميرون بركلات الترجيح. وكان يومها مدرب السنغال حاليا أليو سيسيه هو من أضاع ركلة الجزاء الخامسة والأخيرة التي أهدت الفوز لزملاء ريغوبيرت سونغ.

وتقام مباريات ربع النهائي السبت والأحد المقبلين.

علاوة مزياني 

 

نشرت في : 22/01/2017

  • كرة القدم

    كأس الأمم الأفريقية 2017: مصر تتعادل مع مالي وعصام الحضري يدخل تاريخ البطولة

    للمزيد

  • كرة القدم

    كأس الأمم الأفريقية 2017: أندري أيو يقود غانا للفوز على أوغندا 1-صفر

    للمزيد

  • كرة القدم

    كأس الأمم الأفريقية 2017: خسارة مرة "لأسود الأطلس" أمام الكونغو الديمقراطية 1-صفر

    للمزيد

تعليق

search

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English عربي