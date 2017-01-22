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الشرق الأوسط

مصر تعلن تمديد مشاركتها العسكرية في التحالف العربي في اليمن

© أ ف ب / أرشيف | الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والملك السعودي سلمان بن عبد العزيز

نص فرانس 24

آخر تحديث : 22/01/2017

في بيان صادر عن رئاسة الجمهورية المصرية، أعلنت مصر عن تمديد مشاركتها في التحالف العربي في اليمن بقيادة السعودية، الذي يخوض حملة عسكرية ضد الحوثيين المتهمين بتلقي دعم من إيران ومحاولة السيطرة على كامل البلاد.

أعلنت مصر الأحد تمديد مشاركتها العسكرية في التحالف العربي في اليمن، من دون أن تحدد مدة لانتهاء هذه المشاركة.

وقال بيان صادر عن رئاسة الجمهورية أن مجلس الدفاع الوطني وافق خلال اجتماع الأحد على "تمديد مشاركة العناصر اللازمة من القوات المسلحة المصرية في مهمة قتالية خارج الحدود للدفاع عن الأمن القومي المصري والعربي في منطقة الخليج العربي والبحر الأحمر وباب المندب".

ويقضي الدستور المصري بأخذ رأي المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني على إرسال أي قوات في مهمة قتالية خارج حدود الدولة.

وتشارك مصر في الحملة الجوية العسكرية التي تقودها السعودية منذ 26 آذار/مارس 2015 ضد الحوثيين في اليمن، المتهمين بتلقي دعم من إيران ومحاولة السيطرة على كامل البلاد.

ويترأس مجلس الدفاع الوطني الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ويضم رئيس الوزراء، ووزراء الدفاع والداخلية والشؤون الخارجية والمالية، والقيادات العسكرية العليا ورؤساء أجهزة الاستخبارات المدنية والعسكرية.

ويأتي هذا القرار فيما تشهد العلاقات بين القاهرة والرياض فتورا منذ أشهر بسبب خلافات بين البلدين حول بعض الملفات الإقليمية، وخصوصا النزاع في سوريا.

وحصلت مصر منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم على مليارات الدولارات من المساعدات من السعودية.

إلا أن شركة أرامكو السعودية أوقفت إمدادات المشتقات النفطية الشهرية التي كانت ترسلها لمصر منذ نحو ثلاثة أشهر.

 

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 22/01/2017

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