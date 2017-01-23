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أمريكا

البيت الأبيض منفتح على الاشتراك مع روسيا في عمليات ضد الجهاديين

© أ ف ب | المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر خلال المؤتمر الصحافي اليومي في البيت الأبيض في 23 كانون الثاني/يناير 2017

نص فرانس 24

آخر تحديث : 23/01/2017

نفى البنتاغون ما أعلنه الجيش الروسي عن شن ضربات جوية ضد مواقع لتنظيم "الدولة الإسلامية" في سوريا بالتنسيق بين موسكو وواشنطن. إلا أن المتحدث باسم البيت الأبيض قال في وقت لاحق إن الولايات المتحدة منفتحة على فكرة القيام بعمليات عسكرية مشتركة مع روسيا ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" في سوريا إذا كان ذلك يخدم المصالح الأمريكية.

أعلن المتحدث باسم البيت الأبيض الاثنين أن الولايات المتحدة منفتحة على فكرة القيام بعمليات عسكرية مشتركة مع روسيا ضد جهاديي تنظيم "الدولة الإسلامية" في سوريا.

وقال شون سبايسر في أول مؤتمر صحافي تحت رئاسة دونالد ترامب "إذا كانت هناك إمكانية لمحاربة تنظيم ’الدولة الإسلامية‘ مع أي بلد، سواء كانت روسيا أم غيرها، وكانت لنا مصلحة وطنية مشتركة في ذلك، سنفعل بالطبع ذلك".

ويتزامن هذا الإعلان مع نفي البنتاغون "عملية مشتركة" مع روسيا في سوريا حسبما أعلنت موسكو في وقت سابق اليوم.

وتابع المتحدث "الرئيس كان واضحا جدا أنه سيعمل مع أي بلد لدينا معها مصلحة مشتركة في إلحاق الهزيمة بتنظيم ’الدولة الإسلامية‘".

وأجاب ردا على سؤال عما إذا كان هذا الانفتاح ينطبق على نظام الرئيس السوري بشار الأسد "دعونا نكون واضحين. إن الأمر يتعلق بالتأكد من أن الدول تأخذ في الاعتبار مصالح الولايات المتحدة في ما تفعله. لذا، لن نتحالف مع آخرين بذريعة محاربة تنظيم ’الدولة الإسلامية‘" إذا لم تكن مصالح الولايات المتحدة ضمن أولوياتهم.

وقد أعلن الجيش الروسي شن ضربات جوية ضد مواقع الجهاديين في سوريا بالتنسيق مع الولايات المتحدة، لكن وزارة الدفاع الأمريكية نفت الأمر.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية في بيان أن قيادة القوة الجوية في سوريا تسلمت الأحد "من الجانب الأمريكي (...) إحداثيات أهداف تابعة لتنظيم ’الدولة الإسلامية‘ بالقرب من الباب في محافظة حلب" شمال سوريا.

وأضاف البيان أن طائرات تابعة للقوات الجوية الروسية وطائرتين من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة "نفذت على الأثر ضربات جوية ضد مواقع الإرهابيين"، مؤكدة أن العملية المشتركة" أدت إلى تدمير عدة مخازن للذخيرة والوقود.

لكن البنتاغون نفى مؤكدا أن "وزارة الدفاع لا تنسق الضربات الجوية مع الجيش الروسي في سوريا".

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 23/01/2017

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