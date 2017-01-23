الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

حوار

الحبيب المالكي: نعمل على تيسير ميلاد حكومة جديدة قوية ومسؤولة ومنسجمة

للمزيد

ضيف اليوم

مراسم التنصيب الرئاسي الأمريكية: هل يلتزم ترامب بالتقاليد المتبعة منذ مئتي عام؟

للمزيد

ريبورتاج

الأمريكيون من أصول أفريقية متخوفون من رئاسة ترامب

للمزيد

وجها لوجه

الجزائر.. سحب اعتماد الأحزاب المقاطعة للانتخابات؟

للمزيد

مراسلون

بوروندي: أصوات المنفى

للمزيد

النقاش

سوريا: ما المعادلة بعد مؤتمر أستانة؟

للمزيد

حدث اليوم

غامبيا: هل تجبر القوات العسكرية الأفريقية جامع على التنحي؟

للمزيد

ثقافة

"داليدا" تغرد على شاشات السينما

للمزيد

في فلك الممنوع

الموحدون الدروز.. التقمص، اجتهاد أم تأويل؟

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

الشرق الأوسط

ترامب ونتانياهو يناقشان "التهديدات الإيرانية" في اتصال هاتفي

© أ ف ب / أرشيف | الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

نص فرانس 24

آخر تحديث : 23/01/2017

في أول اتصال هاتفي بينهما، اتفق الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين ناتانياهو، الأحد، على "مواصلة تبادل وجهات النظر إزاء مجموعة من المسائل الإقليمية، خصوصا منها التهديدات التي تشكلها إيران".

بحث الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي"التهديدات التي تشكلها إيران"، ودعا بنيامين نتانياهو إلى زيارة واشنطن في شباط/فبراير. وقال البيت الأبيض في بيان إن ترامب ونتانياهو "اتفقا على مواصلة تبادل وجهات النظر إزاء مجموعة من المسائل الإقليمية، خصوصا منها التهديدات التي تشكلها إيران"، في أول مؤشر على تشدد الإدارة الأمريكية الجديدة إزاء طهران.

من جهته، أعلن مكتب نتانياهو في بيان أن "رئيس الوزراء عبر عن رغبته في العمل بشكل وثيق مع الرئيس ترامب، لوضع رؤية مشتركة من أجل دفع السلام والأمن قدما في المنطقة". وأضاف أن نتانياهو أكد أنه سيبحث مع ترامب النزاع في سوريا، وأن "الأولوية الأولى لدولة إسرائيل هي مواجهة التهديد الذي يشكله الاتفاق النووي السىء الذي أبرمته إيران".

كما أوضح مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن "الموعد النهائي (للقاء) سيحدد في الأيام التي ستسبق" الزيارة.

كما قال بيان البيت الأبيض إن الرجلين اتفقا في أول اتصال هاتفي بينهما، منذ تولي ترامب مهامه رسميا، على أن المفاوضات بشأن سلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين يجب أن تكون "مباشرة"، مشددا على أنه "لا يمكن التفاوض بشأن السلام بين إسرائيل والفلسطينيين إلا بشكل مباشر، وأكد أن الولايات المتحدة تعمل بشكل وثيق مع إسرائيل لتحقيق تقدم باتجاه هذا الهدف".

لكن بيان البيت الأبيض لم يأت على ذكر اقتراح ترامب نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، نافيا أن يكون قرار من هذا النوع وشيكا. وقال مسؤول الصحافة شون سبايسر، "ما زلنا في مراحل مبكرة جدا حتى لمناقشة هذه المسألة".

وبعد ساعات على الاتصال الهاتفي، سمحت إسرائيل ببناء مئات الوحدات الاستيطانية في القدس الشرقية المحتلة، إذ منحت بلدية القدس الضوء الأخضر النهائي لبناء 566 وحدة سكنية في ثلاثة أحياء استيطانية في الجزء الشرقي المحتل من المدينة.
 

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 23/01/2017

  • الولايات المتحدة

    ترامب يهاجم وسائل الإعلام ويتهمها بالكذب بشأن أعداد الحاضرين في حفل تنصيبه

    للمزيد

  • الولايات المتحدة

    أكثر من مليوني شخص في "مسيرة النساء" في الولايات المتحدة والعالم غداة تنصيب ترامب

    للمزيد

  • بلجيكا - إسرائيل

    إسرائيل تدين القضاء البلجيكي لنيته التحقيق مع ليفني حول ادعاءات بجرائم حرب في غزة

    للمزيد

تعليق

search

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English عربي