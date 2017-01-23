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الشرق الأوسط

تركيا: بدء محاكمة عشرات العسكريين بتهمة المشاركة في محاولة الانقلاب

© أ ف ب | عنصر من القوات الخاصة التركية يقف أمام مبنى المحكمة في سيليفري بإسطنبول الاثنين 23 ك2/يناير 2017

فيديو علا غرة

نص فرانس 24

آخر تحديث : 23/01/2017

بدأت في إسطنبول محاكمة لعسكريين متهمين بالضلوع في محاولة السيطرة على مطار صبيحة كوغان الدولي في المدينة أثناء محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها البلاد منتصف تموز/يوليو 2016. وتتم مقاضاة 62 عسكريا بينهم 28 ضابطا خلال هذه المحاكمة رغم أنه تعذر استدعاء كثيرين منهم بسبب مشاركتهم في عمليات عسكرية ضد الجهاديين في شمال سوريا.

افتتحت في إسطنبول الاثنين محاكمة لعسكريين متهمين بالمشاركة في محاولة الانقلاب الفاشل في منتصف تموز/يوليو 2016.

واتهم 62 عسكريا بينهم 28 ضابطا وضابط صف وهم قيد التوقيف، بأنهم حاولوا ليل 15 إلى 16 تموز/يوليو السيطرة على مطار صبيحة كوغان الدولي بإسطنبول. ويواجه كل منهم ثلاثة أحكام بالسجن المؤبد.

وتجري محاكمة هؤلاء العسكريين في محكمة قبالة سجن سيليفري قرب إسطنبول حيث نشرت أعداد كبيرة من قوات الأمن، بحسب مصوري فرانس برس.

وبدأت المحاكمة بتلاوة رئيس المحكمة علي أوزتورك هويات المتهمين والوقائع التي نسبت إليهم، بحسب وكالة دوغان.

وبحسب رئيس المحكمة فإن الكثير من العسكريين تعذرت دعوتهم للمحاكمة لأنهم يشاركون حاليا في عمليات عسكرية ضد الجهاديين في شمال سوريا.

والملاحقات القضائية التي بدأت بعد محاولة الانقلاب غير مسبوقة من حيث حجمها، إذ تم توقيف أكثر من 43 ألف شخص.

وحكمت محكمة في بداية 2017 بالسجن المؤبد على دركيين اثنين لتورطهما في محاولة الانقلاب، وهو أول حكم من نوعه.

وطالت عمليات التوقيف والطرد من العمل إثر محاولة الانقلاب أنصار قضية الأكراد في تركيا ووسائل الإعلام.

واتهمت منظمات غير حكومية النظام باغتنام فرصة محاولة الانقلاب لكتم كل صوت معارض في تركيا.

كما أثارت هذه الحملات قلق الغرب، وخصوصا الاتحاد الأوروبي الذي تدهورت علاقاته مع تركيا في الأشهر الأخيرة.

 

فرانس24/ أ ف ب
 

نشرت في : 23/01/2017

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