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أفريقيا

الاتحاد العام التونسي للشغل يعقد مؤتمره لانتخاب قيادة جديدة

© صورة من الفيديو | الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل حسين العباسي

فيديو فرانس 24

نص فرانس 24

آخر تحديث : 23/01/2017

بعد مرور ستة أعوام على اندلاع الثورة التونسية، افتتح الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) مؤتمره الثالث والعشرين، الأحد. وعلى مدى أربعة أيام، يناقش المؤتمر دور الاتحاد في المشهد السياسي والاجتماعي كما يتم خلاله انتخاب قيادة جديدة.

 افتتح الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) الأحد مؤتمره الثالث والعشرين، لمناقشة دوره في المشهد السياسي والاجتماعي وانتخاب قيادة جديدة، وذلك بعد ستة أعوام من الثورة.

يستمر المؤتمر أربعة أيام، وسيشهد انتخاب خلف للأمين العام للاتحاد حسين العباسي، الذي تم اختياره في  نهاية 2011، بعد أقل من عام من سقوط النظام السابق، فضلا عن انتخاب مكتب تنفيذي جديد.

وبدأ المؤتمر وسط حضور أكثر من 500 مشارك، وآلاف المدعوين بينهم مسؤولون في نقابات مركزية في أوروبا وأمريكا الجنوبية. وأطلقت شعارات تشيد بـ"دماء الشهداء"، في إشارة إلى القتلى الذين سقطوا في ثورة 2011، والتي أطاحت بحكم زين العابدين بن علي.

وتنامى نفوذ المركزية النقابية، التي تضم أكثر من نصف مليون عضو، في المرحلة التي أعقبت الثورة. وكان أنشأها الزعيم الوطني فرحات حشاد في 20 كانون الثاني/يناير 1946. واضطلعت بدور رئيسي العام 2013 في "الحوار الوطني" الذي مهد لعملية الانتقال الديمقراطي في تونس، كما كانت أحد أعضاء الرباعية التونسية التي نالت جائزة نوبل للسلام لعام 2015، تكريما لجهودها في هذا الحوار.

ويبرز اسمان هما الأوفر حظا لخلافة العباسي: الأمين العام المساعد بوعلي المباركي، ونظيره نور الدين الطبوبي، كما ستنتخب امرأة للمرة الأولى لعضوية المكتب التنفيذي الجديد الذي يضم 13 فردا.

 

فرانس 24 / أ ف ب

نشرت في : 23/01/2017

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