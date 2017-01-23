كأس الأمم الأفريقية 2017: تونس تكتسح زيمبابوي لتترشح إلى ربع النهائي والجزائر تخرج خائبة

ترشح المنتخب التونسي إلى ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2017 إثر اكتساحه زيمبابوي مساء الاثنين في ليبرفيل (4-2) في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية، فيما خرجت الجزائر من المنافسة رغم تعادلها أمام السنغال 2-2 في فرانسفيل (جنوب الغابون).

انتزع المنتخب التونسي تأشيرة التأهل للدور ربع النهائي من كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2017 بعد فوزه الكبير على زيمبابوي 4-2 مساء الاثنين في مباراة أقيمت على ملعب "الصداقة" في عاصمة الغابون ليبرفيل في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية.

ويواجه زملاء يوسف المساكني في الدور المقبل بوركينا فاسو متصدرة المجموعة الأولى.

ودخلت تونس المباراة بقوة وعزيمة كبيرتين أمام منافس متواضع كان قد تعادل أمام الجزائر 2-2 وخسر أمام السنغال 0-2. وكانت الأمور بالنسبة إلى "نسور قرطاج" واضحة وضوح الشمس. وكانوا بحاجة لنقطة واحدة لضمان تأشيرة المرور لدور الثمانية.

ولكنهم اختاروا اللعب الهجومي لتفادي أي مفاجأة تخرب حساباتهم. وسجلوا الهدف الأول في الدقيقة العاشرة عن طريق نعيم سليتي ثم الهدف الثاني في الدقيقة 22 قبل أن يعمق الخنيسي جراح زيمبابوي بهدف ثالث في الدقيقة 36.

وسجل وهبي الخزري الهدف الرابع في نهاية الشوط الثاني بعد أن سجلت زيمبابوي عن طريق موسونا في الدقيقة 43. ورغم هدف منتخب "المحاربين" في الشوط الثاني إلى أن تونس قادت المباراة براحة كبيرة للترشح لربع النهائي كما فعلت قبل عامين في غينيا الاستوائية.

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من جهته، خرج المنتخب الجزائري من البطولة خائبا رغم تعادله أمام السنغال (2-2) في مدينة فرانسفيل (جنوب) في مباراة قوية. وكان زملاء رياض محرز، المتأخرين قبل المواجهة أمام السنغال في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، فكانوا بحاجة للفوز وفي الوقت ذاته انتظار تعثر "النسور" أمام "المحاربين" في ليبرفيل.

وفي نهاية المطاف، اكتفوا بالتعادل 2-2 في مباراة قوية تميزت بالاندفاع البدني. وسجل إسلام سليماني هدفي الجزائر في الدقيقتين 10 و52، فيما سجل بابا ديوب (43) وموسى سو (54) للسنغال.

علاوة مزياني

نشرت في : 23/01/2017