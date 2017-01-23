كأس الأمم الأفريقية 2017: تونس على مشارف ربع النهائي والجزائر تقترب من الخروج

يحتاج المنتخب التونسي لنقطة واحدة أمام زيمبابوي لضمان تأهله إلى ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2017، عندما يخوض مباراته الأخيرة في منافسات المجموعة الثانية مساء الاثنين. أما الجزائر، فهي مطالبة بالفوز على السنغال وتعثر "نسور قرطاج" في ليبروفيل.

تجرى مساء اليوم الاثنين مبارتا الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية في بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2017، حيث تلعب تونس في ليبروفيل أمام زيمبابوي والجزائر في فراسفيل (جنوب الغابون) أمام السنغال المتأهلة منذ الجولة الثانية.

وتقام المواجهتان عند الساعة الثامنة (السابعة توقيت غرينتش)، ويمكنكم متابعتهما مباشرة على موقع فرانس24.

والأمور بالنسبة إلى "نسور قرطاج" كما "ثعالب الصحراء" واضحة وضوح الشمس. فزملاء وهبي الخزري يحتلون المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط بفضل فوزهم أمام الجزائر الخميس الماضي (2-1) بعدما خسروا المباراة الأولى أمام "أسود التيرانغا" (2-صفر). وبالتالي فهم بحاجة لنقطة واحدة لضمان تأشيرة المرور لدور الثمانية.

أما زملاء رياض محرز، الذين يحتلون المركز الثالث برصيد نقطة واحدة انتزعوها بشق النفس أمام زيمبابوي خلال الجولة الأولى، فهم مطالبون بالفوز على السنغال وفي الوقت ذاته انتظار تعثر "النسور" أمام فريق "المحاربين" في ليبروفيل.

وقد اكتملت تشكيلة المنتخب التونسي، باستثناء غياب الحارس أيمن المثلوثي المصاب. وسيعول المدرب البولندي الفرنسي هنري كاسبرساك على الرباعي النقاز-معلول-بن يوسف-عبد النور في الدفاع لتحصين مرماه، وعلى الثلاثي يوسف المساكني ووهبي الخزري وأحمد عكايشي لهز شباك الخصم وحسم المباراة تفاديا لأي حسابات لا يحمد عقباها.

وحال الجزائر مختلف تماما فالوضع داخل المنتخب يبدو متوترا، وقد تم نقل رئيس الاتحاد محمد راوراوة من الغابون إلى باريس لتلقي العلاج بعد تعرضه لوعكة صحية.

وأعلن رئيس الوزراء عبد المالك سلال الأحد للصحافة المحلية بالعاصمة الجزائرية إنه سيتم "تقييم" وضع المنتخب إثر عودته من كأس الأمم الأفريقية 2017، فيما جرت الشائعات عن رحيل المدرب البلجيكي جورج ليكنز بعد نهاية المغامرة الغابونية.

وعلى الميدان، يأمل "الخضر" إنهاء المنافسة بفوز قد يكون شرفيا على السنغال. وسيخوضون المواجهة بغالبية اللاعبين الذين خسروا أمام تونس بقيادة رياض محرز وياسين براهيمي وإسلام سليماني. وقال ليكنز إن "حظوظ التأهل ضئيلة ولكنها قائمة".

وستواجه تونس أو الجزائر في ربع النهائي منتخب بروكينا فاسو المتأهل مساء الأحد إثر فوزه على غينيا بيساو 2-صفر. وتجرى المباراة السبت المقبل في عاصمة الغابون ليبروفيل.

علاوة مزياني



نشرت في : 23/01/2017