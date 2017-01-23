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الشرق الأوسط

اليمن: القوات الحكومية تستعيد مدينة "المخا"من الحوثيين

© أ ف ب / أرشيف | خليج عدن

فيديو عدنان الصنوي , علا غرة

نص فرانس 24

آخر تحديث : 23/01/2017

بسطت القوات اليمنية، المدعومة من قبل طيران التحالف العربي بقيادة السعودية، الاثنين، سيطرتها على مدينة "المخا" الاستراتيجية، (جنوب غرب)، والتي كانت خاضعة لسيطرة المتمردين الحوثيين.

استعادت القوات الحكومية اليمنية الموالية للرئيس المعترف به عبد ربه منصور هادي الاثنين السيطرة على ميناء "المخا"، المدينة الاستراتيجية المطلة على البحر الأحمر، والخاضعة لسيطرة المتمردين الحوثيين.

وتقوم القوات الحكومية بعمليات تمشيط في الميناء الواقع جنوب غرب المخا، وهي إحدى مدن محافظة تعز في جنوب غرب البلاد. إذ تشن هذه القوات منذ السابع من كانون الثاني/يناير هجوما، يهدف إلى طرد المتمردين من المناطق المطلة على البحر الأحمر.

من جانبه، ذكر مصدر عسكري أن قوات الجيش والمقاومة، بمساندة طيران التحالف العربي، خاضت معركة استراتيجية كبرى استمرت عدة أسابيع، لاستعادة المدينة والميناء من أيدي الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح، وسقط فيها العشرات من الجانبين.

كما أفاد المصدر بأن أكبر مشكلة تواجه قوات الجيش والمقاومة هي مئات الألغام التي زرعها الحوثيون قبل انسحابهم من المدينة.

 

فرانس24/ أ ف ب/رويترز

نشرت في : 23/01/2017

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