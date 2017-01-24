ماذا لو وجدت صورة قريب متوفى أو حتى صورتك في المستشفى على علبة سجائر ؟

ماذا لو كنت في السوق واشتريت علبة سجائر لتكتشف صورتك عليها وأنت تخضع لعملية جراحية، أو وجدت صورة لصديق أو قريب متوفى منذ مدة طويلة وعليها رسالة صحية تحذيرية؟ ما العمل في هذه الحالة؟ وهل يحق للسلطات الصحية استخدام صور مماثلة دون موافقة أصحابها؟

قام رجل إسباني بتقديم شكوى ضد السلطات الصحية في بلاده بعد أن اكتشف صورة له على إحدى علب السجائر وفي فمه أنبوب تنفس، أثناء خضوعه لعملية جراحية.

وقال الرجل (54 عاما)، الذي رفض الكشف عن هويته، لصحيفة "لا فوز دي غاليسيا" (صوت غاليسيا) المحلية "هذا أنا... لا بد وأن هذه الصورة تم التقاطها قبل ثلاث سنوات أثناء خضوعي لعملية جراحية. قدمت شكوى للشرطة من أجل إزالة صورتي عن علب السجائر ومنع استخدامها ثانية".

وأضاف الرجل، الذي أقر بأنه كان مدخنا، أن العملية الجراحية لا علاقة لها بأي مرض مرتبط بالتدخين، على العكس "كنت أخضع لعملية زراعة معدن التيتانيوم في عمودي الفقري لتثبيت الفقرات".

وترافق الصورة رسائل صحية تحذيرية على غرار "التدخين يتسبب بأزمات في القلب" و"التدخين يسبب لك العجز"، في حين أن عمليته الجراحية لم تكن مرتبطة بالتدخين.

Un vecino de Boiro denuncia que su rostro sale en las cajetillas de tabaco y exige su retiradahttps://t.co/jnYsLKRRy8 pic.twitter.com/HKkKtp3VIy — La Voz de Galicia (@lavozdegalicia) 12 novembre 2016

وفي ردها على تلك الاتهامات، تؤكد السلطات الصحية في غاليسيا أنها تستخدم نوعا آخر من أنابيب التنفس الجراحية، وبالتالي لا يمكن لهذه الصورة أن تكون التقطت في إحدى مستشفياتها.

صورة لوالده المتوفى منذ ست سنوات على علبة السجائر

وهذه ليست المرة الأولى التي يقدم فيها أحدهم شكوى حول استخدام صور خاصة به على علب السجائر، مع رسائل صحية تحذيرية. ففي حزيران/يونيو الماضي، صدم البلجيكي سيرج نيزيت عندما رأى صورة لوالده، المتوفى منذ ست سنوات، على علبة سجائر.

وقال نيزيت لتلفزيون "آر تي أل" المحلي أنه تلقى اتصالا من أمه تقول له فيه "سيرج، وجدت صورة لوالدك على علبة سجائر"، فتوجه مباشرة لكشك سجائر لشراء علبة وهو يأمل أن تكون أمه قد خلطت بين صورة والده وشخص آخر.

صعقت، إنها صورة والدي، فكرت مباشرة بابني وباحتمال أن يرى هذه الصورة، لا أريده أن يرى جده بهذه الحالة، إنها صورة شخص على فراش الموت".

من جهتها صرحت المفوضية الأوروبية أنه تم الحصول على موافقة مسبقة من كافة الأشخاص الذين تم استخدام صورهم ويعانون من مشاكل صحية مرتبطة بالتدخين.

شريف بيبي

نشرت في : 24/01/2017