مدرب المنتخب الجزائري يستقيل بعد إقصاء فريقه من كأس الأمم الأفريقية 2017

بعد تقديم نتائج مخيبة للآمال، انتهت بإقصاء المنتخب الجزائري من نهائيات كأس أمم أفريقيا 2017، تقدم المدرب البلجيكي جورج ليكنز الثلاثاء باستقالته من تدريب منتخب "محاربي الصحراء"، بحسب ما أعلن الاتحاد الجزائري على موقعه الإلكتروني.

قدم المدرب البلجيكي جورج ليكنز الثلاثاء استقالته من تدريب المنتخب الجزائري لكرة القدم، غداة إقصائه من الدور الأول لكأس الأمم الأفريقية التي تجرى في الغابون، بحسب ما أعلن الاتحاد المحلي.

وأورد الاتحاد الجزائري على موقعه الإلكتروني، "بعد إقصاء المنتخب الوطني المبكر من نهائيات كأس أمم أفريقيا 2017 بالغابون، استقال السيد جورج ليكنز من منصبه كمدرب للمنتخب الوطني". وأشار الاتحاد إلى أن الاستقالة تشمل أيضا كامل الطاقم التدريبي، متمنيا للأخير ولليكنز "النجاح في مشواره".

كما نقل موقع الاتحاد عن المدرب قوله، "نظرا للضغط الممارس على الاتحاد والمنتخب الوطني، آثرت وقف تعاقدي بالتراضي"، ورفع ذلك إلى رئيس الاتحاد محمد روراوة "الذي يستحق كل الاحترام". وأضاف، "لصالح الجميع، أفضل الرحيل على رغم أنني أقوم بذلك مع حسرة في القلب، متمنيا كل النجاح للمنتخب الوطني".

وكان ليكنز (67 عاما) تولى تدريب المنتخب الجزائري في تشرين الأول/اكتوبر 2016 خلفا للصربي ميلوفان راييفاتش.

وأقصيت الجزائر من الدور الأول للبطولة الأفريقية التي أحرزت لقبها مرة وحيدة في العام 1990، بعد تعادلين وخسارة، إذ تعادلت الجزائر الاثنين مع السنغال 2-2، علما أنه سبق لها التعادل أيضا في مباراتها الأولى مع زيمبابوي بالنتيجة نفسها، بينما خسرت مباراتها الثانية أمام تونس 1-2.

وحلت الجزائر ثالثة ترتيب المجموعة الثانية برصيد نقطتين، بينما تأهلت السنغال المتصدرة وتونس الثانية إلى ربع النهائي.

وكان المنتخب الجزائري من المرشحين البارزين لإحراز لقب بطولة 2017 المقامة في الغابون حتى الخامس من شباط/فبراير، لاسيما وأنه يضم في صفوفه لاعبين بارزين محترفين في أوروبا، يتقدمهم لاعب وسط ليستر سيتي بطل الدوري الإنكليزي رياض محرز، الذي نال جائزة أفضل لاعب أفريقي في 2016 من الاتحاد القاري للعبة.

وكان المنتخب الجزائري يأمل أن يحقق في الكأس الأفريقية، نتائج أفضل من بدايته في تصفيات كأس العالم 2018. وخاض منتخب "الخضر" حتى الآن مباراتين في تصفيات المونديال، فتعادل مع الكاميرون 1-1 وخسر أمام نيجيريا 1-3.

وسبق لليكنز تدريب المنتخب الجزائري زهاء ستة أشهر عام 2003، إلا أنه أقيل بعد فشل المنتخب في الفوز في أي من المباريات الأربع التي خاضها بقيادته.

فرانس24/أ ف ب



نشرت في : 24/01/2017