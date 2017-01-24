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رياضة

كأس الأمم الأفريقية2017: "أسود الأطلس" المغربية على مسافة نقطة واحدة من ربع النهائي

© أ ف ب | رونار أمام فريقه السابق.

نص علاوة مزياني

آخر تحديث : 24/01/2017

يواجه المنتخب المغربي مساء الثلاثاء في أوييم (شمال الغابون) ساحل العاج حاملة اللقب في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة لكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2017، وهم بحاجة لنقطة التعادل لضمان تأشيرة المرور إلى الدور ربع النهائي.

سيخوض منتخب "أسود الأطلس" المغربي مساء اليوم الثلاثاء مباراة حاسمة أمام ساحل العاج حاملة اللقب القاري برسم الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة من بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2017.

وتجري المواجهة في ملعب مدينة أوييم (شمال الغابون) عند الساعة الثامنة مساء (السابعة توقيت غرينتش).

وتبدو المعطيات في أفضل الأحوال بالنسبة لزملاء مهدي بن عطية بفضل تقدمهم في ترتيب المجموعة على "الأفيال" العاجية نقطة واحدة، فقد فازوا أمام توغو 3-1 في الجولة الثانية بعد أن خسروا قبلها أمام الكونغو الديمقراطية 0-1. ولكن ساحل العاج، وفي غياب الشقيقين يايا وكولو توريه المعتزلين والساحر جرفينيو المصاب، عجزوا عن الفوز على التوغو (1-1) كما على الكونغوليين الديمقراطيين (2-2)، وهم بالتالي مطالبون بالفوز لانتزاع التأهل من المغرب.

فالمعطيات تميل لـ "الأسود" بشكل واضح، واللاعبون متفائلون بتحقيق الأهم في مباراتهم الثالثة. المهم هو التأهل لدور الثمانية، ولكن الأهم هو الفوز على ساحل العاج وانتزاع الصدارة من الكونغو الديمقراطية في حال خسر لاعبو فلوران إيبونغي أو تعادلوا أمام التوغو في المباراة الثانية من منافسات هذه المجموعة الثالثة والتي تجري في نفس التوقيت بمدينة بور جنتيل (غرب الغابون).

ونتيجة إحراز التأهل باحتلال الصدارة يتجنب لاعبو المدرب إيرفي رونار مواجهة غانا وصيفة البطل في نسخة 2015 بربع النهائي، ولكن سيعرضهم  ذلك لاحتمال مواجهة المنتخب المصري، والذي سيحاول من جهته إحراز التأهل مساء الأربعاء عندما يواجه زملاء أندري أيو وأساموا جيان.

وقال المدرب إيرفي رونار، بطل أفريقيا مرتين في 2012 مع زامبيا وفي 2015 مع ساحل العاج، إن المباراة أمام فريقه السابق ستحددها ما سماها "جزئيات"، وهي إشارة إلى أن المستوى متقارب بين المنتخبين، مشددا على ضرورة تفادي الأخطاء الدفاعية علما أن العاجيين لا خيار لهم سوى الفوز إن أرادوا مواصلة الدفاع عن لقبهم.

فهل يكون المنتخب المغربي في مستوى تطلعات وآمال جمهوره؟ الجواب مساء الثلاثاء في أوييم.

علاوة مزياني

نشرت في : 24/01/2017

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