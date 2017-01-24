كأس الأمم الأفريقية2017: المنتخب المغربي يثور ويفوز على ساحل العاج 1-صفر ليصعد إلى ربع النهائي

تأهل منتخب المغرب لربع نهائي كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم عندما فاز الثلاثاء على ساحل العاج حاملة اللقب بنتيجة 1-صفر في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة. ويواجه في الدور المقبل متصدر المجموعة الرابعة والذي قد يكون منتخب مصر.

حقق المنتخب المغربي لكرة القدم أول أهدافه في كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2017 بتأهله إلى الدور ربع النهائي إثر فوزه على ساحل العاج حاملة اللقب مساء الثلاثاء في أوييم بنتيجة 1-صفر من تسجيل لاعب نيم الفرنسي رشيد عليوي في الدقيقة 64.

وفي الوقت ذاته، خرجت ساحل العاج وتأهلت الكونغو الديمقراطية وبالمركز الأول بعد فوزها على توغو 3-1 في المباراة الثانية من المجموعة الثالثة.

ويلعب المنتخب المغربي في دور الثمانية أمام متصدر المجموعة الرابعة، والذي قد يكون منتخب مصر الذي يواجه الغانيين الأربعاء.

فرحة لاعبي المنتخب المغربي بالفوز على ساحل العاج والتأهل © بيار روني فورمس / فرانس 24

انطلقت المباراة بحذر شديد من جانب المنتخب المغربي، رافضا المجازفة في الهجوم علما أن نقطة التعادل تكفيه للتأهل مهما كانت نتيجة المواجة الثانية في المجموعة بين الكونغو الديمقراطية وتوغو، والتي أقيمت في نفس الوقت بمدينة برو جنتيل (غرب الغابون).

من جهتها، كانت ساحل العاج مطالبة بالفوز لانتزاع تأشيرة المرور لدور الثمانية.

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وكان مدرب "الأسود"، الفرنسي إيرفي رونار صرح قبل المباراة: "منتخب ساحل العاج غني عن التعريف، ويجب أن نستعد كما ينبغي لهذه المواجهة، ولكن كل شيء سيحسم في الميدان"، مضيفا أنه متمسك بالهدف الذي حدده، أي التأهل لربع النهائي.

ويعود آخر فوز للمغرب على ساحل العاج إلى نهاية 1994 في إطار تصفيات كأس الأمم الأفريقية 1996، بنتيجة 1-صفر.

واقترب زملاء مهدي بن عطية من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 25 عندما اصطدمت تسديدة ااا بعارضة مرمى ساحل العاج قبل أن يبعد الدفاع الكرة. لكنهم اقتربوا أيضا من إحراز هدف في الدقيقة 43 عندما توغل ولفريد بوني في دفاع المغرب قبل أن يمرر لسلومون كالو الذي سدد بالرأس لينقذ منير الكجوي مرمامه بتدخل قوي.

وفيما سيطرت ساحل العاج على اللعب، فاجأ مهاجم نيم الفرنسي رشيد عليوي الجميع بتسديدة قوية أسكنها في الزاوية اليسرى للحارس العاجي (64)، بعد تلقيه تمريرة من نبيل درار لاعب موناكو.

وأضاع المدافع الأيسر منديل فرصة الهدف الثاني إثر هجمة سريعة توغل خلالها في الدفاع العاجي لينفرد بالحارس غبوهو قبل أن يسدد خارج المرمى (80).

وصمد "الأسود" لغاية النهاية، ليحرزوا الفوز الثاني في البطولة والتأهل ضمن حلقة كبرى المنتخبات الأفريقية.

علاوة مزياني

نشرت في : 24/01/2017