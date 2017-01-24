روسيا تسلم مسودة دستور جديد لسوريا إلى الفصائل المعارضة في أستانة

قال موفد الرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف إن خبراء روسا قاموا بإعداد مسودة دستور لسوريا، وإن الفصائل المعارضة السورية المشاركة في مفاوضات أستانة تسلمت نسخة منها. وأكد مصدر في المعارضة أن روسيا قدمت لهم المسودة ولكنه قال إن المعارضة رفضت أخذها لأنها ترفض مناقشة هذه القضية.

قامت روسيا بصياغة مسودة دستور لسوريا وسلمت نسخة منها إلى المعارضة، كما أعلن موفد الرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف في ختام محادثات أستانة الثلاثاء.

وقال الموفد للصحافيين "قدمنا للمعارضة نسخة عن مسودة دستور لسوريا أعدها خبراء روس من أجل تسريع العملية".

وردا على سؤال في أستانة، أكد مصدر في الوفد المعارض أن الروس قدموا فعلا مسودة الدستور.

وأضاف لفرانس برس أن "الروس وضعوا المسودة على الطاولة، لكننا لم نأخذها حتى. قلنا لهم إننا نرفض مناقشة هذا".

يذكر أنه في الاستفتاء الذي جرى في سوريا في شباط/فبراير 2012، أيد 89,4% من الناخبين فكرة تبني دستور سوري جديد يلغي هيمنة حزب البعث على السلطة منذ نصف قرن، مع الإبقاء على الصلاحيات الواسعة لرئيس الدولة.

لكن هذا الاستفتاء رفضته الدول الغربية وأخرى عربية وكذلك المعارضة السورية.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 24/01/2017