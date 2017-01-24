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أمريكا

فرانسوا هولاند: اتفاق السلام في كولومبيا "مثال للعالم"

© أ ف ب/أرشيف | الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند

نص فرانس 24

آخر تحديث : 24/01/2017

وصف الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند الاثنين، خلال زيارته للعاصمة الكولومبية بوغوتا، اتفاق السلام بين الحكومة الكولومبية و"القوات المسلحة الثورية الكولومبية" (فارك)، بأنه "مثال للعالم".

رحب الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الاثنين في العاصمة بوغوتا بعملية السلام في كولومبيا، التي وصفها بأنها "مثال للعالم"، مؤكدا لنظيره الكولومبي خوان مانويل سانتوس دعم فرنسا.

وقال هولاند إن "ما أنجزتموه من خلال اتفاق السلام هذا هو (...) انتصار لكولومبيا"، مع إنهاء أكثر من 50 عاما من نزاع "أسفر عن مقتل عشرات الآلاف وتشريد الملايين".

وأضاف الرئيس الفرنسي، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الكولومبي، أن الاتفاق "مثال للعالم، إذ أن هذه النتيجة تثبت أنه من خلال التفاوض والحوار والمثابرة والرؤية، يمكننا التوصل إلى حل للنزاعات".

كما أكد هولاند أنه "يجب على المجتمع الدولي أن يكون إلى جانبكم، والهدف الأول من زيارتي إلى كولومبيا هو إظهار أن فرنسا هنا، ليس فقط لدعمكم بل لمرافقتكم"، وأضاف، "سأذهب معكم (...) لأرى على الأرض منطقة تسليم سلاح، وكيف يمكننا تسريع عملية نزع السلاح وتسليمه، وبالتالي تنفيذ اتفاق السلام".

ومن المتوقع أن يتوجه الرئيسان الثلاثاء إلى منطقة كالي (جنوب غرب)، لتفقد "آلية رصد" اتفاق السلام بين الحكومة والقوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك) برعاية الأمم المتحدة.

وبموجب الاتفاق الذي أبرم في 24 تشرين الثاني/نوفمبر، يتعين على عناصر فارك التجمع في 27 منطقة من كولومبيا، لتسليم أسلحتهم فيها بشكل تدريجي خلال مدة أقصاها ستة أشهر.

 

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 24/01/2017

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