تقدم هذه الحلقة جولة على صحف الخليج وفيها: خطر انفلونزا الطيور يخيم على الكويت من جديد. "شمعون 2" فيروس يخترق المواقع الحكومية السعودية. والخطة الوطنية للصحة في البحرين تمنح المريض حرية اختيار الطبيب. والمصارف الإسلامية في قطر تتفوق على نظيراتها التقليدية. "كيم كرديشيان" تتسبب بمخالفة لمركز راشد للمعاقين في دبي. كاريكاتير اليوم: حوار الأطراف المتنازعة السورية!

بعد غياب دام 12 عاما، خطر انفلونزا الطيور يخيم على الكويت من جديد.

فبحسب غلاف صحيفة "القبس"، أعلنت المنظمة العالمية لصحة الحيوان أمس أن الكويت أبلغتها عن رصد تفش لإنفلونزا الطيور (إتش5.إن8)، وبينت المنظمة أن الكويت رصدت تفشيا للفيروس في بط وطيور أخرى، موضحة أنه عثر على نحو 144 طائرا نافقا في البلاد.

بالمقابل ورغم تحذيرات المنظمة العالمية، طمأن المدير العام للهيئة لشؤون الزراعة والثروة السمكية فيصل الحساوي عبر حديث للقبس أن قطاع الثروة الحيوانية تحفظ على حالة واحدة فقط في إحدى المزارع، وقال "لا قلق ولا خوف من انتشار المرض في الكويت؛ لأننا اتخذنا الإجراءات اللازمة، وعلى وجه السرعة، ما يحول دون انتشار الوباء".

في الممكلة العربية السعودية فيروس من نوع آخر اخترق المواقع الحكومية في البلاد وهو "شمعون2" الذي استعاد سمعة "شمعون1" الذي هاجم جهات عدة، بينها شركة أرامكو السعودية، قبل نحو أربعة أعوام، وخلف خسائر بعشرات الملايين، بحسب غلاف صحيفة "الحياة".

وأمام هجوم "شمعون2"، أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أمس بلاغا أمنيا حذرت فيه من هجمة شرسة على المواقع الإلكترونية الحكومية، حيث تعرضت أجهزة الحاسبات لهجوم أدى إلى اختفاء مواقع وزارة العمل، وصندوق التنمية الصناعي وشركات أخرى، كما حذرت الهيئة من دفع أي فدية للمخترقين.

في البحرين، الخطة الوطنية للصحة تمنح المريض حرية اختيار الطبيب.

هذا ما كشفه رئيس المجلس الاعلى للصحة محمد بن عبدالله في حديث لصحيفة "البلاد" البحرينية، لافتا إلى أن هذه الخطة سترتكز على محاور عدة منها خلق نظام صحي يتسم بالكفاءة والاستدامة.

كما كشف أن الخطة منهج الرعاية الصحية المتكاملة والمستدامة، وسيساهم تفعيل الحوكمة بتحديد الأدوار القيادية للمؤسسات الصحية الحكومية.

وفي سلطنة عمان، ازداد عدد سكانها خلال الفترة من منتصف عام 2011 إلى منتصف عام 2016 بحوالي مليون نسمة ليبلغ عددهم نحو 4.4 مليون نسمة ، وفق ما ورد على غلاف صحيفة "الوطن العمانية".

معدل التغير لدى العمانيين حوالي 21% ولدى الوافدين 55%، بحسب نشرة إحصاءات السكان، التي أوضحت أن الهرم السكاني للعمانيين حسب النوع لعام 2016 يتساوى تقريبا، حيث بلغت نسبة الذكور والإناث 5.50% و5.49% على التوالي.

المصارف الإسلامية في قطر تتفوق على نظيراتها التقليدية، هذا ما كشفته النتائج المالية لعدد من البنوك القطرية بنهاية العام الماضي. وفي التفاصيل، وفق صحيفة "العرب"، سجلت المصارف الإسلامية نموا في أرباحها، وحققت زيادة في إيراداتها التشغيلية رغم الظروف التي تمر بها المنطقة والآثار السلبية التي تسبب فيها انخفاض أسعار النفط، بينما تعثرت البنوك التقليدية ولم تتمكن من المحافظة على وتيرة الأرباح التي حققتها السنوات الماضية.

خبراء ومحللون ماليون أوضحوا لـ"العرب" إن أحد أهم أسباب نجاح الصيرفة الإسلامية أنها لا تستخدم المال كتجارة وهذه مبادئ أساسية بالنسبة للاقتصاد الإسلامي، وهذا يعد من أهم أسباب سر تحول الكثير من البنوك العالمية إلى افتتاح نوافذ تتعامل بالتعاملات الإسلامية حتى في الولايات المتحدة.

"كيم كرديشيان" تتسبب بمخالفة لمركز راشد للمعاقين في دبي.

هذا المخالفة، تقول صحيفة "الإمارات اليوم"، وجهتها وزارة تنمية المجتمع، والسبب، إقامته نشاطا الشهر الجاري دون الحصول على موافقة من الوزارة، وهي الاستضافة التي أثيرت حولها ردود فعل واسعة، في وقت يجري التحقيق مع إدارة المركز حول الواقعة.

وبحسب الصحيفة أيضا، فقد شددت الوزارة على أنها كانت سترفض النشاط لو تقدم المركز بطلب لاستضافة كرديشيان كونه لا يوجد أي هدف من استضافتها.

ومن هنا تشدد الوزارة على وجود معايير ينبغي التقيد بها عند موافقة الوزارة على نشاط يتقدم به أي من مراكز ذوي الإعاقة، أهمها الالتزام التام بعادات وتقاليد الدولة.

ختام الجولة مع كاريكاتير لأحمد عارف في صحيفة "العرب" القطرية، أشار فيه الى الطاولة المستديرة التي تجمع الأطراف المتنازعة في سوريا لكن دون أن يتحاورا لحل الأزمة المتفاقمة.

إعداد فرانس 24