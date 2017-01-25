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الشرق الأوسط

الكويت: إعدام سبعة أشخاص شنقا بينهم عضو في الأسرة الحاكمة

© أ ف ب

نص فرانس 24

آخر تحديث : 25/01/2017

أعدمت السلطات الكويتية الأربعاء سبعة أشخاص بينهم أحد أعضاء الأسرة الحاكمة، في أول عمليات إعدام في البلاد منذ منتصف 2013.

أفاد مصدر مسؤول في النيابة العامة في الكويت أن السلطات نفذت الأربعاء حكم الإعدام بحق سبعة أشخاص بينهم أحد أعضاء الأسرة الحاكمة، وهذه المرة الأولى في الكويت التي يتم فيها إعدام أحد أعضاء الأسرة الحاكمة وهو فيصل عبدالله الجابر الصباح الذي دين في 2013 بقتل ابن شقيقته.

وقال المصدر مسؤول في النيابة العامة إن الإعدامات نفذت شنقا في السجن المركزي صباحا، في أول عمليات إعدام في الكويت منذ منتصف 2013،  بعد أن صدق على الأحكام أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية "كونا".

وإلى جانب الكويتيين فيصل الصباح ونصره العنزي، أعدم مصريان وفليبينية وأثيوبية دينوا بارتكاب جرائم قتل، وشخص سابع بنغالي الجنسية دين بارتكاب جرائم خطف.

والعنزي أشعلت في 15 آب/أغسطس 2009 النار في خيمة المدعوات إلى حفل زفاف زوجها على امرأة ثانية، في عمل نفذته بحسب الصحف الكويتية بدافع الغيرة.

وأفاد التحقيق انها قامت بصب البنزين على خيمة العرس المخصصة للنساء ثم أشعلت النار فيها. ولم يتسن للمدعوات الخروج مع أطفالهن من الخيمة التي انهارت فوقهم. ولم يكن الزوج موجودا في الخيمة كونها مخصصة للنساء، كما لم تكن عروسه الجديدة قد وصلت بعد.

وتعود آخر عمليات الإعدام في الكويت إلى منتصف العام 2013 علما أن الإعدامات توقفت في الدولة الخليجية التي تعتبر الأكثر تحررا في المنطقة بين 2007 و2013.

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 25/01/2017

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