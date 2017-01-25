إعلام: ترامب يبدأ بتوقيع مراسيم تقيد استقبال اللاجئين والمهاجرين

يعتزم الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب الأربعاء البدء بتوقيع مراسيم تقيد استقبال المهاجرين واللاجئين بناء على ما تعهد به خلال حملته الانتخابية، وفق ما نقلت وسائل إعلام أمريكية.

أفادت وسائل إعلام أمريكية أن الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب سيوقع اعتبارا من الأربعاء مراسيم تحد من منح تأشيرات الدخول واستقبال اللاجئين والهجرة، حيث كشفت صحيفة "واشنطن بوست" وشبكة "سي إن إن" أن الرئيس الأمريكي سيتحدث الأربعاء إلى موظفي وزارة الأمن الداخلي المكلفين الهجرة، ويوقع في هذه المناسبة مراسيم حول اللاجئين والأمن الوطني.

ويفترض أن تحد هذه المراسيم من هجرة اللاجئين والحاصلين على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة من العراق وإيران وليبيا والسودان والصومال وسوريا واليمن، كما ذكرت "واشنطن بوست" التي قالت إن مواطني هذه البلدان يواجهون سلسلة من العقبات للحصول على تأشيرة أمريكية.

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وكتب ترامب في تغريدة مساء الثلاثاء "يوم عظيم غدا حول الأمن الوطني. من بين أمور عديدة، سنبني الجدار".

ويتوقع أن يأمر ترامب بحظر دخول اللاجئين إلى الولايات المتحدة لعدة أشهر باستثناء الأقليات الدينية التي تفر من الاضطهاد لحين تعزيز عملية الفحص والتحري.

وتعهد ترامب خلال الحملة الانتخابية بطرد مرتكبي الجنح من المهاجرين السريين من الولايات المتحدة وبناء جدار على طول الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك. كما يريد ترامب منع دخول المسلمين إلى الولايات المتحدة. فيما لم يعرف كيف ستطبق الوزارة التي عين الجنرال السابق جون كيلي على رأسها، هذه الإجراءات.

وسيوقع ترامب الخميس مراسيم حول الهجرة والمدن التي تشكل "ملاذات"، أي تلك التي تعهدت رفض سجن أي لاجىء إذا كان الهدف من احتجازه هو طرده.

فرانس 24/ أ ف ب / رويترز

نشرت في : 25/01/2017