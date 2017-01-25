الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

النقاش

سوريا: نحو وقف فعلي لإطلاق النار؟

للمزيد

حدث اليوم

المملكة المتحدة - الاتحاد الأوروبي: لا انسحاب إلا بموافقة البرلمان

للمزيد

تكنوفيليا

كيف تركن السيارة بدون سائق؟

للمزيد

وقفة مع الحدث

سوريا بعد أستانة... هل يمر طريق جنيف عبر الميدان؟

للمزيد

ضيف اليوم

محادثات أستانة.. اتفاق بين روسيا وإيران وتركيا على "آلية ثلاثية" لتثبيت الهدنة

للمزيد

ريبورتاج

رحلة حج استثنائية للبحث عن بوذا تجذب علماء الآثار

للمزيد

ريبورتاج

الثوم الأسود يغزو الأطباق الفرنسية

للمزيد

24 ساعة في فرنسا

فالس وهامون يقودان اليسار الفرنسي إلى الجولة الثانية من الانتخابات التمهيدية

للمزيد

24 ساعة في فرنسا

رواج الأسلحة الفرنسية في أستراليا والهند

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

أمريكا

إعلام: ترامب يبدأ بتوقيع مراسيم تقيد استقبال اللاجئين والمهاجرين

© أ ف ب/ أرشيف | الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

نص فرانس 24

آخر تحديث : 25/01/2017

يعتزم الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب الأربعاء البدء بتوقيع مراسيم تقيد استقبال المهاجرين واللاجئين بناء على ما تعهد به خلال حملته الانتخابية، وفق ما نقلت وسائل إعلام أمريكية.

 أفادت وسائل إعلام أمريكية أن الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب سيوقع اعتبارا من الأربعاء مراسيم تحد من منح تأشيرات الدخول واستقبال اللاجئين والهجرة، حيث كشفت صحيفة "واشنطن بوست" وشبكة "سي إن إن" أن الرئيس الأمريكي سيتحدث الأربعاء إلى موظفي وزارة الأمن الداخلي المكلفين الهجرة، ويوقع في هذه المناسبة مراسيم حول اللاجئين والأمن الوطني.

ويفترض أن تحد هذه المراسيم من هجرة اللاجئين والحاصلين على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة من العراق وإيران وليبيا والسودان والصومال وسوريا واليمن، كما ذكرت "واشنطن بوست" التي قالت إن مواطني هذه البلدان يواجهون سلسلة من العقبات للحصول على تأشيرة أمريكية.

الولايات المتحدة: هل سياسة ترامب حول الهجرة قابلة للتطبيق؟

وكتب ترامب في تغريدة مساء الثلاثاء "يوم عظيم غدا حول الأمن الوطني. من بين أمور عديدة، سنبني الجدار".

ويتوقع أن يأمر ترامب بحظر دخول اللاجئين إلى الولايات المتحدة لعدة أشهر باستثناء الأقليات الدينية التي تفر من الاضطهاد لحين تعزيز عملية الفحص والتحري.

وتعهد ترامب خلال الحملة الانتخابية بطرد مرتكبي الجنح من المهاجرين السريين من الولايات المتحدة وبناء جدار على طول الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك. كما يريد ترامب منع دخول المسلمين إلى الولايات المتحدة. فيما لم يعرف كيف ستطبق الوزارة التي عين الجنرال السابق جون كيلي على رأسها، هذه الإجراءات.

وسيوقع ترامب الخميس مراسيم حول الهجرة والمدن التي تشكل "ملاذات"، أي تلك التي تعهدت رفض سجن أي لاجىء إذا كان الهدف من احتجازه هو طرده.

 

فرانس 24/ أ ف ب / رويترز

 

نشرت في : 25/01/2017

  • الولايات المتحدة - إسرائيل

    مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي يعلن تلقي نتانياهو دعوة من ترامب لزيارة واشنطن

    للمزيد

  • الولايات المتحدة

    أكثر من مليوني شخص في "مسيرة النساء" في الولايات المتحدة والعالم غداة تنصيب ترامب

    للمزيد

  • الولايات المتحدة

    ترامب يوقع مرسوما تنفيذيا ضد قانون التأمين الصحي "أوباماكير"

    للمزيد

تعليق

search

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English عربي