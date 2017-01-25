كأس الأمم الأفريقية: مصر تتأهل بعد فوزها على غانا 1-صفر وتضرب موعدا مع المغرب في ربع النهائي

فاز المنتخب المصري على نظيره الغاني 1-صفر مساء الأربعاء في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة بكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2017، ليتأهل إلى الدور ربع النهائي ويضرب موعدا مع المغرب مساء الأحد عند الساعة الثامنة مساء (السابعة تغ). وسجل هدف الفوز محمد صلاح في الدقيقة 11.

ضرب المنتخب المصري عصفورين بحجرة واحدة عندما فاز مساء الأربعاء في بور جنتيل (غرب الغابون) على نظيره الغاني بنتيجة 1-صفر في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة بكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2017، ليتأهل إلى الدور ربع النهائي وينتزع الصدارة من وصيفة بطل 2015.

وبالتالي، فسيواجه المصريون في دور الثمانية منتخب "أسود الأطلس" المغربي، والذي كان تأهل مساء الثلاثاء إثر فوزه على ساحل العاج، محتلا المركز الثاني من مجموعته الثالثة خلف الكونغو الديمقراطية. وتقام المباراة في بور جنتيل عند الساعة الثامنة مساء (السابعة توقيت غرينتش)، فيما تنطلق مباراة الكونغو الديمقراطية-غانا عند الساعة الخامسة بعد الظهر (الرابعة تغ).

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ويمكنكم متابعة كل مباريات ربع النهائي مباشرة على موقع فرانس 24، والبداية ستكون مع المواجهة بين تونس وبروكينا فاسو في ليبرفيل عند الساعة الخامسة بعد الظهر تتبعها الموقعة بين السنغال والكاميرون في فرانسفيل عند الساعة الثامنة مساء.

وكانت نقطة واحدة أمام غانا، أي التعادل، تضمن لـ "الفراعنة" الحصول على تأشيرة التأهل للدور ربع النهائي، ولكن زملاء محمد صلاح أصروا على انتزاع الفوز والتأهل والصدارة للإخطار بأنهم عائدون وبقوة إلى حظيرة كبرى المنتخبات الأفريقية، ويذكروا الجميع بأنهم أصحاب الرقم القياسي من حيث عدد الألقاب، سبعة.

وبعد انطلاقة حذرة، بادرت مصر إلى الهجوم لتحصل على ضربة حرة مباشرة بعد خطأ على السعيد، لينفذها مهاجم روما (صلاح) قوية دقيقة وأسكنها شباك الحاري رزاق ويفتح التسجيل في الدقيقة 11.

وعلى الرغم من محاولاتهم العديدة، وجد الغانيون بقيادة الأخوين أندري وجردن أيو جدارا أمامهم، وارتطمت فرصهم ضد عزيمة "الفراعنة" وصلابتهم الدفاعية وتنظيمهم التكتيكي المنضبط. وفي الحالات القليلة التي ترك خلالها علي جبر وأحمد فتحي والمدافعين الآخرين ثغرات أمام هجوم "النجوم السوداء"، وقف الحارس عصام الحضري في وجه آتسو وجيان (الذي غادر فريقه قبيل نهاية الشوط الأول بعد تعرضه للإصابة) والبديل واكاسو ومنعهم من هز شباكه.

علاوة مزياني

نشرت في : 25/01/2017