غينيا الاستوائية تمنح اللجوء السياسي لرئيس غامبيا السابق يحيى جامع

أعلنت غينيا الاستوائية على لسان الناطق باسم الحكومة الثلاثاء أنها استقبلت رئيس غامبيا السابق يحيي جامع بعد أن غادر بلاده السبت تحت ضغط دولي وأفريقي.

أعلنت غينيا الاستوائية الثلاثاء للمرة الأولى أنها استقبلت رئيس غامبيا السابق يحيى جامع بعد رحيله مساء السبت من بانجول تحت ضغط دولي. حيث قال الناطق باسم الحكومة أوجينيو نزي أوبيانغ للصحفيين إن رئيس غينيا الاستوائية تيودورو أوبيانغ نغيما مباسوغو "أبلغ مجلس الوزراء بقرار الدولة استقبال رئيس الجمهورية الغامبية السابق يحيى جامع كلاجئ سياسي".

وتابع أن الرئيس أوبيانغ أقنع نظيره السابق بتجنب "أي مواجهة مسلحة"، موضحا أن جامع "وافق على القدوم إلى غينيا الاستوائية البلد الشقيق الذي يؤمن له كل الضمانات الأمنية وإقامة هادئة".

ويذكر أنه وبعد أزمة سياسية استمرت ستة أسابيع في غامبيا ونجمت عن تراجع جامع عن اعترافه بفوز منافسه في الانتخابات الرئاسية في الأول من كانون الأول/ديسمبر، بدأ الوضع يشهد حلحلة.

وتحت ضغوط دبلوماسية مكثفة مارستها خصوصا مجموعة غرب أفريقيا، وافق الرئيس الغامبي على مغاردة البلاد بعد 22 عاما في السلطة، وتوجه من بانجول إلى كوناكري مساء السبت ومنها إلى غينيا الاستوائية.

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 25/01/2017