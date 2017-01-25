مصر: في الذكرى السادسة للثورة... أبرز الأحداث منذ 25 يناير 2011

شهدت مصر منذ ثورة 25 يناير 2011 إلى اليوم أحداثا وتحولات سياسية كبيرة، أبرزها فوز مرشح جماعة "الإخوان المسلمون" محمد مرسي بالرئاسة عام 2012 ثم الإطاحة به بعد عام بعد مظاهرات حاشدة معارضة لحكمه، ثم تولي المشير عبد الفتاح السيسي الرئاسة العام 2014 إثر فوزه بالانتخابات بأصوات 96,91% من الناخبين.

في ما يلي أبرز الأحداث التي شهدتها مصر منذ ثورة 25 كانون الثاني/يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك.

-- 2011 --

-11 شباط/فبراير: مبارك يتنحى عن الحكم ويسلم سلطاته للمجلس العسكري الذي عطل العمل بالدستور وحل البرلمان. وجاء تنحي مبارك بعد 18 يوما من التظاهرات المتواصلة في ميدان التحرير. وخلفت المواجهات بين الشرطة والمتظاهرين السلميين 850 قتيلا على الأقل. ومع توليه السلطة تعهد الجيش "بانتقال سلمي" للسلطة وبإجراء انتخابات.

- 28 تشرين الثاني/نوفمبر: انطلاق أول انتخابات برلمانية بعد الإطاحة بمبارك وسط نسبة مشاركة غير مسبوقة. الأحزاب الإسلامية فازت بثلثي مقاعد البرلمان وقرابة نصف الحصة كانت للحزب السياسي لجماعة الإخوان المسلمين. وهذه الانتخابات جاءت عقب مواجهات دامية بين المتظاهرين والشرطة وخلفت 42 قتيلا على الأقل في ما عُرف باسم "أحداث محمد محمود".

-- 2012 --

- 30 حزيران/يونيو: مرشح جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي يفوز بالانتخابات الرئاسية بنسبة 51,7% من إجمالي أصوات المشاركين ليصبح أول رئيس مدني منتخب ديموقراطيا في تاريخ البلاد وكذلك أول رئيس إسلامي لمصر.

- 12 آب/أغسطس: مرسي يطيح بالمشير حسين طنطاوي قائد الجيش، والحاكم الفعلي للبلاد بعد سقوط مبارك، ويعين الفريق عبد الفتاح السيسي محله.

مصر - عامان من حكم السيسي.. استقرار أم انسداد سياسي؟

-- 2013 --

- 03 تموز/يوليو: عبد الفتاح السيسي يطيح بمرسي بعد تظاهرات حاشدة معارضة لحكمه الذي استمر سنة. السيسي أعلن أيضا تعطيل الدستور الذي صاغته جمعية تأسيسية سيطر عليها الإسلاميون. مرسي ندد "بالانقلاب" عليه فيما قامت السلطات الجديدة بحملة قمع واسعة ضد أنصاره.

- 14 آب/اغسطس: قوات الأمن المصري تفض بالقوة اعتصامين لأنصار مرسي في القاهرة ما أسفر عن مقتل 700 على الأقل من المتظاهرين. ومنذ ذلك الحين قتل المئات في مواجهات الشوارع واوقف عشرات الآلاف وصدرت أحكام بالإعدام على مئات، من بينهم مرسي، في محاكمات جماعية استنكرتها الأمم المتحدة.

في نهاية كانون الأول/ديسمبر، السلطات المصرية تعلن جماعة الإخوان المسلمين "تنظيما إرهابيا".

-- 2014 --

- 14-15 كانون الثاني/يناير: مصر تتبنى دستورا جديدا يعزز من سلطات الجيش بموافقة 98.1% من الناخبين المشاركين.

- 08 حزيران/يونيو: السيسي يؤدي اليمين رئيسا جديدا لمصر إثر فوزه بأصوات 96,91% من الناخبين المشاركين في الانتخابات التي جرت في 26-28 أيار/مايو، وبعد الإطاحة بكل أطياف المعارضة الإسلامية والعلمانية.

-- 2015 --

- 10 شباط/فبراير: السيسي يعلن أن القاهرة وموسكو اتفقتا على بناء روسيا لأول مفاعل نووي مصري في زيارة للرئيس الروسي فلاديمر بوتين للقاهرة.

في 26 آب/اغسطس السيسي يلتقي بوتين في ثالث زيارة له إلى موسكو في عام واحد ما يبرز اهتمام مصر، الحليف التاريخي لواشنطن، بتنويع مصادر تسليحها وعلاقاتها الخارجية.

- 29 حزيران/يونيو: اغتيال النائب العام المصري هشام بركات بواسطة سيارة مفخخة في القاهرة ليصبح أرفع مسؤول مصري يتم اغتياله منذ الإطاحة بمرسي في تموز/يوليو 2013.

قوات الأمن المصري تواجه هجمات متواصلة من تنظيمات جهادية مسلحة أبرزها تنظيم "ولاية سيناء" المرتبط بتنظيم "الدولة الإسلامية". الحكومة المصرية تقول إن مئات من الجنود والشرطيين قتلوا في هذه الهجمات منذ إطاحة مرسي.

- 10 تشرين الأول/اكتوبر: مصر توقع عقدا مع فرنسا لشراء سفينتي ميسترال فرنسيتين خلال زيارة لرئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس لمصر.

وفي شباط/فبراير من ذات العام، أصبحت مصر أول مشتري أجنبي لطائرات رافال الفرنسية المقاتلة حيث اشترت القاهرة 24 طائرة منها كجزء من صفقة باهظة بقيمة 5,2 مليار يورو تشمل أيضا فرقاطة متعددة المهام وصواريخ.

-- 2016 --

- 10 كانون الثاني/يناير 2016: مجلس النواب المصري الجديد المنبثق عن الانتخابات التشريعية التي جرت في نهاية 2015 يعقد أول جلسة له منذ حله في 2012.

- 03 تشرين الثاني/نوفمبر 2016: البنك المركزي يقرر تعويم الجنيه المصري في إجراء أدى إلى تراجع كبير للعملة أمام الدولار لكنه جاء في إطار الإصلاحات الاقتصادية اللازمة للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي البالغة قيمته 12 مليار دولار. ونالت مصر التي تشهد أزمة اقتصادية عميقة القرض في 12 تشرين الثاني/نوفمبر.

أ ف ب

نشرت في : 25/01/2017