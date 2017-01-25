البيت الأبيض يدعو إلى احترام الحياة الخاصة لنجل دونالد ترامب

نشر البيت الأبيض بيانا الثلاثاء دعا فيه إلى احترام الحياة الخاصة لبارون نجل الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب (10 سنوات)، التزاما بتقليد أمريكي قديم بأن يكبر أبناء الرؤساء بعيدا عن الأضواء.

دعا البيت الأبيض الثلاثاء إلى احترام الحياة الخاصة لبارون ترامب (10 سنوات) نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا، التزاما بتقليد سار في الولايات المتحدة منذ فترة طويلة بصرف النظر عن هوية الرئيس، حيث تضمن بيان للرئاسة الأمريكية أن "ثمة تقليدا قديما بأن أبناء الرؤساء يمكن أن يكبروا بعيدا عن الأضواء"، مضيفا "البيت الأبيض يتوقع الاستمرار في هذا التقليد".

وقد علقت قناة "إن بي سي" مهام موظفة فيها تعمل في برنامج "ساترداي نايت لايف" بسبب تغريدة بعثت بها خلال حفل تنصيب دونالد ترامب الجمعة تتضمن إساءة لنجل الرئيس الأمريكي. وقد وصفت الموظفة بنفسها لاحقا هذا الأمر بأنه "لا يغتفر".

وبعد هذه الحادثة، دعا كثيرون إلى القيام بخطوات لتفادي تكرار تجاوزات من هذا النوع. وكتبت تشيلسي كلينتون ابنة بيل وهيلاري كلينتون التي كبرت في البيت الأبيض، في تغريدة عبر "تويتر" أن "بارون ترامب يستحق كما كل الآخرين أن يعيش كأي طفل".

فرانس 24/ أ ف ب



نشرت في : 25/01/2017