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الشرق الأوسط

إسرائيل تستقبل مئة يتيم سوري وتبحث عن عائلات عربية لتبنيهم

© أ ف ب/ أرشيف

نص فرانس 24

آخر تحديث : 26/01/2017

تبحث السلطات الإسرائيلية عن عائلات لتبني 100 يتيم سوري تعتزم استقبالهم، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية الخميس، مشيرة لأن هؤلاء سيحصلون على إقامة دائمة على أراضيها.

أعلنت وزارة الداخلية الإسرائيلية الخميس أن الدولة العبرية ستقوم باستقبال 100 يتيم سوري والمساعدة في إجراءات تبنيهم.

وقال متحدث باسم الوزارة مؤكدا معلومات تناقلتها القناة التلفزيونية العاشرة إن المئة ولد سوري، سيحصلون على إقامة دائمة بعد إقامتهم مؤقتا لفترة أربع سنوات. وسيمكنهم ذلك البقاء من إسرائيل إلى أجل غير مسمى.

وتبحث السلطات الإسرائيلية عن عائلات عربية إسرائيلية لتبني هؤلاء الأطفال. ويقدر عدد عرب إسرائيل بمليون و400 ألف نسمة يتحدرون من 160 ألف فلسطيني بقوا في أراضيهم عند قيام دولة إسرائيل عام 1948.

ويشكلون 17,5% من السكان ويعانون من التمييز خصوصا في مجالي الوظائف والإسكان.

وتقول إسرائيل إنها لا تريد التورط في النزاع المعقد الدائر في سوريا منذ أكثر من خمس سنوات لكنها هاجمت أهدافا عسكرية بعد إطلاق نيران باتجاه هضبة الجولان المحتلة.

 

فرانس 24/ أ ف ب

 

نشرت في : 26/01/2017

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