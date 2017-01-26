يوفنتوس الإيطالي ينفي أي علاقة له بالمافيا ردا على تقارير صحافية

أوردت تقارير صحفية إيطالية عن علاقات تجمع بين يعض إداريي نادي يوفنتوس لكرة القدم وإحدى المافيات في إقليم أندرانغيتا، الأمر الذي نفاه النادي بشدة وقال أنه عهد إلى خبراء قانونيين للقيام بما يلزم من أجل الدفاع عن سمعته ونزاهته.

نفى نادي يوفنتوس الإيطالي الخميس أي صلة بين إدارييه وممثلي مافيا أندرانغيتا في إقليم كالابريا، وذلك ردا على تقارير صحافية إيطالية بهذا الشأن.

وأوضح النادي أنه استشار محامين للحفاظ على "سمعته ونزاهته"، إثر نشر مقالات صحافية ربطت بين إدارييه ومجموعات من جماهيره المتطرفة، "ألتراس"، المرتبطة بدورها بالجريمة المنظمة.

وكانت يومية "إيل فاتو" أكدت الخميس أن رئيس النادي أندريا إنييلي التقى روكو دومينيلو، أحد قادة هذه المجموعات، والذي سبق أن تعرض للتوقيف لعلاقته بأندرانغيتا.

وبحسب "إيل فاتو"، فإن مافيا كالابريا تسللت داخل مجموعات الجماهير المتطرفة بغية إعادة بيع تذاكر المباريات المقدمة من النادي لجني أرباح كبيرة.

وأضاف بيان نادي "السيدة العجوز"، أنه "في ضوء بعض المقالات المنشورة خلال الأيام الماضية، عهد يوفنتوس ورئيسه أندريا إنييلي إلى خبراء قانونيين للدفاع عن سمعته ونزاهته".

وتابع "اختتم المدعي العام في تورينو مؤخرا تحقيقا حول بعض الأسر المعتبرة بأنها تابعة لأندريانغيتا حاولت التسلل إلى بعض نشاطات النادي، إلا أن أيا من موظفي يوفنتوس أو المرتبطين به لم يكونوا موضع تحقيق قضائي".

ويتصدر يوفنتوس ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم بفارق نقطة عن روما، هو يسعى لإحراز اللقب للمرة السادسة تواليا.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 26/01/2017