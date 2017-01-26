كأس الأمم الأفريقية 2017: ثلاثة منتخبات عربية في ربع النهائي وموقعة مرتقبة بين المغرب ومصر

تأهلت ثلاثة منتخبات عربية إلى ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2017، آخرها مصر الأربعاء إثر فوزها على غانا 1-صفر في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعات. ويواجه "الفراعنة" في الدور المقبل "أسود الأطلس" مساء الأحد (الساعة الثامنة مساء، السابعة تغ)، فيما تونس تواجه بوركينا فاسو ظهر السبت (الساعة الخامسة).

اكتمل جدول مباريات ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2017، التي تستضيفها الغابون لغاية 5 شباط/فبراير، مساء الأربعاء بتأهل المنتخب المصري إثر فوزه على نظيره الغاني في الجولة الثالثة والخيرة من منافسات المجموعة الرابعة. وأصبح عدد المنتخبات العربية المتأهلة لذات الدور ثلاث فرق، بعد تونس والمغرب.

ولكن القرعة، التي أجريت منذ انطلاق المنافسة، أوقعت منتخبي "الفراعنة" و"أسود الأطلس" في نفس الجدول، ما يعني أنهما سيتنافسان على تأشيرة نصف النهائي. وسيكون ذلك مساء الأحد عند حدود الساعة الثامنة مساء (السابعة بتوقيت غرينتش)، بمدينة بور جنتيل الساحلية، في غرب الغابون.

وتميزت مصر عن باقي المنتخبات المتأهلة كونها الفريق الوحيد الوحيد الذي لم يتلق دفاعه أي هدف منذ انطلاق البطولة، بحيث أنها فازت مرتين، على أوغندا ثم على غانا 1-صفر، وتعادلت سلبيا أمام مالي.

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أما المغرب، بقيادة الفرنسي إيرفي رونار بطل أفريقيا على رأس زامبيا في 2012 ومع ساحل العاج في 2015، فقد بدأ المنافسة بخسارة أمام الكونغو الديمقراطية قبل أن يستعيد توازنه ويفوز على توغو 3-1 ثم على ساحل العاج 1-صفر.

من جهته، يواجه المنتخب التونسي، والذي انتزع مكانه في ربع النهائي إثر فوزه الكبير على زيمبابوي (4-2) مساء الاثنين الماضي في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية، بوركينا فاسو السبت عند الساعة الخامسة بعد الظهر (الرابعة تغ) على "ملعب الصداقة الصينية الغابونية" في العاصمة ليبروفيل. وخرجت الجزائر من هذه المجموعة خائبة ومبكرا بعد احتلالها المركز ما قبل الأخير برصيد نقطتين من أصل تسعة.

وعلى الرغم من دخولهم السيئ في الكأس القارية بهزيمة أمام السنغال 2-صفر، إلا أن "نسور قرطاج" استفاقوا وفازوا على الجزائر 2-1 قبل اكتساح زيمبابوي مساء الاثنين.

ويمكنكم متابعة كل مباريات ربع النهائي مباشرة على موقع فرانس 24.

وفيما يلي جدول مباريات ربع النهائي:

السبت (الساعة الخامسة بعد الظهر، الرابعة توقيت غرينتش): تونس-بوركينا فاسو، في ليبروفيل.

السبت (الساعة الثامنة مساء، السابعة توقيت غرينتش): السنغال-الكاميرون، في فرانسفيل.

الأحد (الساعة الخامسة بعد الظهر، الرابعة توقيت غرينتش): الكونغو الديمقراطية-غانا، في أوييم.

الأحد (الساعة الثامنة مساء، السابعة توقيت غرينتش): مصر-المغرب، في بورجنتيل.

علاوة مزياني

نشرت في : 26/01/2017