الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

النقاش

تونس: استمرار الجدل والانقسام حول عودة" المتشددين" من بؤر التوتر

للمزيد

حدث اليوم

فرنسا - فالس وهامون: خلافات عميقة ورهان على كسب ثقة الناخبين

للمزيد

وقفة مع الحدث

سوريا: لماذا اقتتال النصرة وأحرار الشام وأي "مناطق آمنة" يريد ترامب؟

للمزيد

قراءة في الصحافة العالمية

دونالد ترامب يحول الولايات المتحدة إلى "قلعة"!

للمزيد

وجها لوجه

الأزمة الليبية.. هل يأتي الحل من تونس؟

للمزيد

النقاش

الولايات المتحدة الأمريكية: ترامب يقرر

للمزيد

حدث اليوم

اليمن: متى تتوقف المأساة؟

للمزيد

منتدى الصحافة

الولايات المتحدة: ترامب، تهديد أم أمل للإعلام ؟ ج2

للمزيد

منتدى الصحافة

الولايات المتحدة: ترامب، تهديد أم أمل للإعلام ؟

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

أفريقيا

رئيس غامبيا الجديد يصل إلى مطار العاصمة بانجول

© أ ف ب/ أرشيف | الرئيس الغامبي الجديد أداما بارو

نص فرانس 24

آخر تحديث : 26/01/2017

بعد أن غادر الرئيس الغامبي السابق يحيى جامع البلاد، وصل الرئيس الجديد أداما بارو الخميس إلى مطار العاصمة بانجول، وكان في استقباله حشد كبير تقدمته نائبة الرئيس.

وصل الرئيس الغامبي الجديد أداما بارو الخميس إلى بانجول قرابة الساعة 17,00 (بالتوقيتين المحلي والعالمي) آتيا من السنغال المجاورة التي انتقل إليها في منتصف كانون الثاني/يناير، وفق ما أفاد مراسلو فرانس برس.

وكان حشد في استقبال الرئيس الجديد في مطار بانجول تقدمته نائبة الرئيس فاتوماتا جالو تامباجانغ.

وترجل بارو من طائرة عسكرية سنغالية تحمل شعار المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، ترافقه زوجتاه والعديد من أبنائه.

وكان قد انتقل إلى السنغال في 15 كانون الثاني/يناير بناء على طلب مجموعة غرب أفريقيا التي خشيت على سلامته، مع استمرار رفض سلفه يحيى جامع التخلي عن السلطة.

وبعدما فاز في انتخابات الأول من كانون الأول/ديسمبر، أدى بارو اليمين في 19 كانون الثاني/يناير في سفارة غامبيا في دكار.

وبعد ضغوط كثيفة مارستها المجموعة الأفريقية، غادر جامع البلاد مساء 21 كانون الثاني/يناير إلى غينيا الإستوائية.

 

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 26/01/2017

  • غامبيا

    غامبيا: إعلان توقف العملية العسكرية وضمان حقوق يحيى جامع بعد تنحيه عن السلطة

    للمزيد

  • غامبيا

    رئيس غامبيا المنتهية ولايته يحيى جامع يغادر البلاد بعد تنحيه

    للمزيد

  • غامبيا

    غامبيا: اتفاق مبدئي على خروج الرئيس المنتهية ولايته من البلاد

    للمزيد

تعليق

search

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English عربي