رئيس غامبيا الجديد يصل إلى مطار العاصمة بانجول

بعد أن غادر الرئيس الغامبي السابق يحيى جامع البلاد، وصل الرئيس الجديد أداما بارو الخميس إلى مطار العاصمة بانجول، وكان في استقباله حشد كبير تقدمته نائبة الرئيس.

وصل الرئيس الغامبي الجديد أداما بارو الخميس إلى بانجول قرابة الساعة 17,00 (بالتوقيتين المحلي والعالمي) آتيا من السنغال المجاورة التي انتقل إليها في منتصف كانون الثاني/يناير، وفق ما أفاد مراسلو فرانس برس.

وكان حشد في استقبال الرئيس الجديد في مطار بانجول تقدمته نائبة الرئيس فاتوماتا جالو تامباجانغ.

وترجل بارو من طائرة عسكرية سنغالية تحمل شعار المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، ترافقه زوجتاه والعديد من أبنائه.

وكان قد انتقل إلى السنغال في 15 كانون الثاني/يناير بناء على طلب مجموعة غرب أفريقيا التي خشيت على سلامته، مع استمرار رفض سلفه يحيى جامع التخلي عن السلطة.

وبعدما فاز في انتخابات الأول من كانون الأول/ديسمبر، أدى بارو اليمين في 19 كانون الثاني/يناير في سفارة غامبيا في دكار.

وبعد ضغوط كثيفة مارستها المجموعة الأفريقية، غادر جامع البلاد مساء 21 كانون الثاني/يناير إلى غينيا الإستوائية.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 26/01/2017