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ثقافة

مصر تشيع جثمان شاعر العامية سيد حجاب

© فرانس24/ أرشيف | الشاعر المصري الراحل سيد حجاب

نص فرانس 24

آخر تحديث : 26/01/2017

توفي شاعر العامية المصرية سيد حجاب مساء الأربعاء عن 77 عاما بعد صراع مع المرض، وقد شيعت جنازته الخميس في منطقة المعادي في القاهرة، بمشاركة العشرات من الشخصيات العامة والمثقفين والفنانين.

شيعت القاهرة ظهر الخميس شاعر العامية المصرية سيد حجاب الذي توفي مساء الأربعاء عن 77 عاما بعد صراع مع المرض، حسب ما نقلت وسائل الإعلام المحلية.

وأظهرت مشاهد بثتها محطات التلفزيون تشييع الشاعر الراحل في منطقة المعادي في القاهرة، بمشاركة العشرات من الشخصيات العامة والمثقفين والفنانين تقدمهم وزير الثقافة حلمي النمنم والأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى.

للمزيد: حوار لفرانس 24 مع الشاعر المصري سيد حجاب

وتوفي سيد حجاب الذي اشتهر خصوصا بكتابة أغاني المسلسلات التلفزيونية الأربعاء بعد صراع مع المرض.

ولد سيد حجاب في المطرية على بحيرة المنزلة (240 كيلومترا شمال القاهرة) العام 1940، ودرس الهندسة وبدأت مواهبه في الظهور من خلال مشاركته بالجلسات الشعرية مع الصيادين الذين تشتهر بهم مدينته.

وفي القاهرة أصدر أول دواوينه الشعرية بالعامية المصرية "صياد وجنية" في مطلع الستينات من القرن الماضي. كما كتب العديد من أغاني المسلسلات المصرية الشهيرة، مثل "ليالي الحلمية" و"بوابة الحلواني" و"المال والبنون".

وكتب أيضا أعمالا مسرحية منها "حدث في أكتوبر" التي أخرجها للمسرح الفنان الراحل كرم مطاوع. كما قدم برنامجا إذاعيا مشتركا عن الشعر مع الشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودي، وفيما بعد استقل كل منهما ببرنامج خاص به.

 

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 26/01/2017

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