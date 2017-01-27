الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

وقفة مع الحدث

هل ترشيح فرانسوا فيون للرئاسة مهدد؟

للمزيد

وقفة مع الحدث

ترامب وتعقيدات تصنيف الولايات المتحدة "الإخوان المسلمون" جماعة إرهابية؟

للمزيد

ضيف اليوم

الولايات المتحدة-بريطانيا.. هل تجد تيريزا ماي في ترامب الحليف الاستراتيجي بعد أوروبا؟

للمزيد

ريبورتاج

كيف تشارك القوات الخاصة الفرنسية في معركة الموصل؟

للمزيد

قراءة في صحف الخليج

الأمن السعودي يفكك معامل "أحزمة الموت"

للمزيد

24 ساعة في فرنسا

وضع المسلمين في فرنسا يتصدر ملفات المناظرة الأخيرة لليسار

للمزيد

ريبورتاج

ما دلالات تراجع نسبة الفقر في تونس؟

للمزيد

وجها لوجه

المغرب - أزمة الأساتذة المتدربين.. عودة على بدء؟

للمزيد

النقاش

تونس: استمرار الجدل والانقسام حول عودة" المتشددين" من بؤر التوتر

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

أوروبا

تركيا تلوح بإلغاء اتفاق الهجرة مع الاتحاد الأوروبي ردا على قرار القضاء اليوناني

© أ ف ب / أرشيف | وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو

نص فرانس 24

آخر تحديث : 27/01/2017

عقب رفض القضاء اليوناني تسليم ثمانية ضباط أتراك فروا إلى اليونان بعد محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا خلال تموز/يوليو 2016، قال وزير الخارجية التركي أن بلاده ستجري "تقييما معمقا" لتأثير هذا القرار على العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة في مجال التعاون "في مكافحة الإرهاب" واتفاق إعادة استقبال المهاجرين الموقع مع اليونان والاتحاد الأوروبي.

أعلن وزير الخارجية التركي الجمعة أن بلاده يمكن أن تلغي الاتفاق حول إعادة استقبال المهاجرين الموقع مع اليونان والاتحاد الأوروبي، وذلك بعد رفض أثينا تسليمها ثمانية عسكريين أتراك تتهمهم أنقرة بالتورط في محاولة الانقلاب في تموز/يوليو.

 وصرح مولود تشاوش أوغلو في مقابلة مع شبكة "تي آر تي" التلفزيونية التركية "سنتخذ الإجراءات اللازمة بما يشمل إلغاء اتفاق إعادة استقبال المهاجرين".

وكانت المحكمة اليونانية العليا قررت الخميس عدم تسليم ثمانية ضباط أتراك فروا إلى اليونان بعد محاولة الانقلاب في تركيا في منتصف تموز/يوليو، ما دفع أنقرة إلى إصدار مذكرة توقيف بحقهم.

وتقدمت تركيا الجمعة بطلب جديد إلى أثينا لتسليمها هؤلاء العسكريين غداة رفض المحكمة اليونانية العليا الطلب الأول.

وأوردت وكالة الأناضول المؤيدة للحكومة أن "تركيا وجهت الجمعة طلبا ثانيا إلى اليونان لتسليمها الجنود الأتراك الثمانية الفارين".

وكانت وزارة الخارجية التركية أعلنت الخميس أن أنقرة ستجري "تقييما معمقا" لتأثير قرار القضاء اليوناني الذي اعتبرته "مدفوعا باعتبارات سياسية،" على العلاقات الثنائية بين البلدين والتعاون "في مكافحة الإرهاب".

ويأتي التوتر في العلاقات بين أنقرة وأثينا في وقت تنسق الحكومتان لاحتواء تدفق المهاجرين عبر تركيا إلى اليونان ومنها إلى شمال أوروبا. وتجري أنقرة وأثينا أيضا محادثات صعبة حول إعادة توحيد جزيرة قبرص المتوسطية.

ونفى العسكريون الثمانية مرارا أي تورط في محاولة الانقلاب، وأكدوا أنهم هربوا خوفا من أعمال الانتقام ضد العسكريين عند استعادة السلطات السيطرة على زمام الأمور في البلاد بعد فشل الانقلاب.

وأمرت المحكمة اليونانية العليا بإطلاق سراحهم في إطار طلب ترحيلهم، لكنهم يظلون قيد التوقيف الاحترازي حتى ينتهي البت في طلبات اللجوء التي تقدموا بها.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 27/01/2017

  • تركيا

    إعادة ستة آلاف مدرس إلى وظائفهم بعد إيقافهم إثر محاولة الانقلاب في تركيا

    للمزيد

  • تركيا

    تركيا: مذكرات توقيف بحق 189 قاضيا ومدعيا على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة

    للمزيد

  • تركيا

    تركيا: 12 ألف شرطي رهن التحقيق لصلتهم بمحاولة الانقلاب

    للمزيد

تعليق

search

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English عربي