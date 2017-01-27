الاتحاد التونسي العام للشغل ينتخب نور الدين الطبوبي أمينا جديدا

أسفرت انتخابات الاتحاد العام التونسي للشغل، التي جرت ليل الأربعاء الخميس، عن اختيار نور الدين الطبوبي أمينا عاما جديدا، خلفا لحسين العباسي.

انتخب الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) الخميس أمينا عاما جديدا هو نور الدين الطبوبي (67 عاما) خلفا لحسين العباسي الذي قاد النقابة في مرحلة ما بعد الثورة.

وانتخاب الطبوبي كان متوقعا وخصوصا أن العباسي لا يحق له الترشح مجددا بعدما انتخب عضوا في المكتب التنفيذي منذ 2006 ثم على رأس الاتحاد العام التونسي للشغل نهاية 2011.

وتميزت ولاية العباسي بتنامي الدور السياسي للاتحاد الذي أسسه في 1946 الزعيم الوطني فرحات حشاد ويضم أكثر من نصف مليون عضو. وساهم الاتحاد في 2013 في إنقاذ عملية الانتقال الديموقراطي في إطار "حوار وطني" قادته أربع منظمات من المجتمع المدني واستحقت عنه جائزة نوبل للسلام للعام 2015.

وفي إطار المؤتمر الثالث والعشرين للاتحاد، بدأ المؤتمرون ال550 الاقتراع ليل الأربعاء الخميس واختاروا الأعضاء ال13 للمكتب التنفيذي وجميعهم من لائحة الطبوبي وبينهم امرأة للمرة الأولى هي نعيمة الحمامي. ثم صدر بيان أكد اختيار الطبوبي الذي كان أمينا عاما مساعدا.

وقال المحلل السياسي صلاح الدين الجورشي إن القيادة الجديدة ستحظى "بدعم واضح لإجراء تغييرات داخلية" وخصوصا أن الطبوبي تربطه علاقات جيدة بمختلف الاتجاهات. كما ستكون مواقف الاتحاد تحت المجهر في وقت لا تزال تونس تشهد اضطرابات اجتماعية بعد ستة أعوام من الثورة التي أطاحت زين العابدين بن علي.

وفي ظل الصعوبات المالية، تطالب المؤسسات الدولية الحكومة بإجراء سلسلة إصلاحات مقابل حصولها على خطة مساعدة جديدة من صندوق النقد الدولي بقيمة 2,6 مليار يورو على أربعة أعوام.

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 27/01/2017