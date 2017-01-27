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أفريقيا

ليبيا: العثور على 90 جثة لجهاديين قضوا في غارات أمريكية على سرت

© أ ف ب/أرشيف

نص فرانس 24

آخر تحديث : 27/01/2017

عثرت قوات ليبية على حوالي 90 جثة لجهاديين في موقعين شهدا غارات جوية أمريكية قرب سرت، فيما نشرت صور لمخابئ مهجورة كانت تستخدم للتدريب، وعثر فيها على قذائف وأحزمة ناسفة.

أعلنت قوات ليبية في بيان الخميس إنها عثرت على حوالي 90 جثة لمقاتلين من المتشددين في موقعين استهدفتهما ضربات جوية أمريكية مؤخرا قرب سرت المعقل السابق لتنظيم "الدولة الإسلامية".

وقالت أيضا إنها ألقت القبض على اثنين يشتبه بأنهما من المتشددين وقتلت أربعة رفضوا الاستسلام. والقوات تقودها كتائب من مدينة مصراتة كانت طردت تنظيم "الدولة الإسلامية" من سرت في حملة استمرت حوالي سبعة أشهر وانتهت في ديسمبر/ كانون الأول.

ونشرت القوات صورا لمخابئ مهجورة تغطيها الرمال والعشب وقالت إن المواقع كانت تستخدم للتدريب وإنها عثرت فيها على قذائف وأحزمة ناسفة وشراك خداعية.

وقال مسؤولون أمريكيون إن أكثر من 80 متشددا بعضهم كانوا يخططون لهجمات في أوروبا قتلوا قبل أسبوع عندما أسقطت قاذفات من طراز بي-2 حوالي مئة قذيفة دقيقة التوجيه على معسكرات على بعد حوالي 45 كيلومترا جنوب غربي سرت.

وتابعوا أن الضربات استهدف متشددين كانوا فروا من سرت. وقالت القوات التي تقودها كتائب مصراتة إن معظم أولئك الذين عثر على جثثهم في الموقعين لم يكونوا بين أولئك الذين فروا من سرت. ولم يذكر بيان القوات تفاصيل بشأن جنسيات المتشددين أو الأماكن التي يعتقد أنهم كانوا موجودين فيها في السابق. وقال البيان إن حوالى 70 جثة عثر عليها في موقع واحد بينما وجدت 20 جثة في موقع آخر. ولم تتضح المسافة الفاصلة بين الموقعين.

وتركت هزيمة تنظيم "الدولة الإسلامية" في سرت الجماعة بدون أي أرض تحت سيطرتها في ليبيا رغم أن لها وجودا في أجزاء أخرى من البلاد.

فرانس 24/ رويترز

نشرت في : 27/01/2017

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