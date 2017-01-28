حسن روحاني ينتقد ترامب ويقول"زمن الجدران قد ولى"

انتقد الرئيس الإيراني حسن روحاني ضمنيا نظيره الأمريكي دونالد ترامب حين صرح بأن زمن بناء الجدران بين الدول "انقضى"، مضيفا بأن "جدار برلين سقط قبل بضع سنوات" وبأن "العالم لم يعد اليوم مكانا لتعزيز الفوارق بين الأمم". غير أن روحاني لم يعلق على قرار ترامب منع دخول رعايا دول إسلامية من بينها إيران إلى الولايات المتحدة لمدة ثلاثة أشهر على الأقل.

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني السبت أن زمن بناء الجدران بين الدول "انقضى"، في انتقاد ضمني لنظيره الأمريكي دونالد ترامب الذي لم يسمه.

إلا أن روحاني لم يعلق مباشرة على قرار ترامب منع دخول رعايا دول إسلامية من بينها إيران إلى الولايات المتحدة لمدة ثلاثة اشهر.

وكان ترامب وقع الأربعاء قرارا ببدء أعمال تشييد جدار على طول حدود البلاد مع المكسيك، منفذا بذلك أحد أبرز شعارات حملته الانتخابية.

وقال روحاني في كلمة أعيد بثها عبر التلفزيون الرسمي "لم نعد اليوم في عصر بناء الجدران بين الدول. لقد نسوا (المسؤولون الأمريكيون) أن جدار برلين سقط قبل بضع سنوات".

وأضاف "علينا إزالة الجدران بين الشعوب. لم يعد العالم اليوم مكانا لتعزيزالفوارق بين الأمم".

والجمعة وقع مرسوما آخر يقضي بمنع دخول رعايا سبع دول إسلامية هي إيران والعراق وسوريا وليبيا واليمن والصومال والسودان باستثناء حاملي تأشيرات دبلوماسية والمسؤولين العاملين في مؤسسات دولية.

ولا تقيم الولايات المتحدة علاقات دبلوماسية مع إيران منذ أكثر من 37 عاما، لكن نحو مليون إيراني يقيمون في الولايات المتحدة، بحسب التقديرات الرسمية الإيرانية. وبذلك يشكلون أكبر جالية إيرانية في الخارج. كما يتوجه العديد من الإيرانيين إلى الولايات المتحدة سنويا لزيارة أقاربهم.

وأكد روحاني الذي أدلى بكلمته خلال مؤتمر دولي حول السياحة أن إيران ومنذ توقيعها الاتفاق النووي مع القوى العظمى في تموز/يوليو 2015 "فتحت أبوابها أمام السياح الأجانب".

فرانس24/ أ ف ب



نشرت في : 28/01/2017