أمريكي يهاجم موظفة مسلمة في شركة طيران مرددا "ترامب سيتخلص منكم جميعا"

وجهت إلى رجل أمريكي تهمة مهاجمة موظفة مسلمة تعمل في شركة الطيران دلتا خلال وجوده في صالة رجال الأعمال في مطار جون ف. كنيدي في نيويورك ،حيث قام بشتم الموظفة التي كانت ترتدي الحجاب وركلها في ساقها وهددها بأن الرئيس دونالد ترامب "سيتخلص منكم جميعا". ومثل المعتدي أمام المحكمة حيث يواجه تهما من بينها ارتكاب مخالفات تتعلق بجريمة كراهية والاعتداء والمضايقة الشديدة.

وجهت إلى أمريكي تهمة مهاجمة مسلمة تعمل موظفة في شركة طيران في نيويورك وتوجيه الشتائم لها وركلها وتهديدها بأن الرئيس دونالد ترامب "سيتخلص منكم جميعا".

ووجهت إلى الرجل (57 عاما) وهو من ماساشوستس تهمة توجيه الإهانة والشتائم لموظفة شركة دلتا في صالة رجال الأعمال في مطار جون ف. كنيدي الدولي الأربعاء، وركلها في ساقها بعد وصوله من رحلة من جزيرة أروبا في البحر الكاريبي.

ومثل روبن رودس أمام المحكمة الخميس وهو يواجه مجموعة من التهم بينها ارتكاب مخالفات تتعلق بجريمة كراهية والاعتداء والمضايقة الشديدة. ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة مجددا في الثامن من شباط/فبارير.

وقالت النيابة إن ربيعة خان التي ترتدي الحجاب، كانت جالسة في مكتبها عندما هددها روبن رودس بينما كان ينتظر رحلته التالية، وضرب الباب بقبضته ليصيب ظهر كرسيها.

وعندما سألته خان ما الذي فعلته له، قال رودس "لم تفعلي شيئا" وركلها في ساقها.

وعندما حاولت الابتعاد قام رودس بركل الباب ودخول المكتب ومنعها من المغادرة، بحسب الإدعاء.

وبعد تدخل أحد الاشخاص فرت خان من مكتب الاستقبال، بينما قام رودس بملاحقة ومضايقة رجل مسلم كان يصلي موجها سلسلة شتائم ضد الإسلام وتنظيم الدولة الإسلامية، بحسب ممثلي الإدعاء.

وذكر الإدعاء أن رودس قال للموظفة "ترامب هنا الآن. وسيتخلص منكم جميعا. تستطيعون أن تسالوا ألمانيا وبلجيكا وفرنسا عن مثل هؤلاء الأشخاص. وسترون ما سيحدث".

وعند اعتقاله قال رودس للشرطة "اعتقد أنني ساذهب إلى السجن بسبب تصرفي. لم يكن باستطاعتي أن اعرف ما اذا كان موظفا أم موظفة لأن ظهره كان لي، وكان يغطي رأسه بشيئ".

ومثل رودس أمام المحكمة الخميس وهو يواجه مجموعة من التهم بينها ارتكاب مخالفات تتعلق بجريمة كراهية والاعتداء والمضايقة الشديدة. ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة مجددا في الثامن من شباط/فبارير.

وهو يواجه حكما بالسجن أربع سنوات في حال ادانته. وحددت الكفالة بثلاثين ألف دولار.

وقال النائب العام في مقاطعة كوينز ريتشارد براون "لا مكان للعنصرية والكراهية التي أبداها المتهم في مجتمع متحضر".

وأضاف "لن يتم التسامح مع جرائم الكراهية هنا، وعندما تحصل ستتم محاكمة المسؤولين عنها".

فرانس24 /أ ف ب



نشرت في : 28/01/2017