كأس الأمم الأفريقية 2017: المنتخب التونسي يخسر 2-0 أمام بوركينا فاسو ويودع البطولة

فشلت "نسور قرطاج" في حجز مكانها بالدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2017، إذ إنها خسرت أمام بوركينا فاسو في ربع النهائي ظهر السبت في ليبرفيل بنتيجة 2-صفر. وتواجه "الخيول" في دور الأربعة الفائز من مباراة مصر-المغرب مساء الأربعاء في العاصمة الغابونية.

لم يتحقق حلم المنتخب التونسي ببلوغ نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2017 بعد أن خسر أمام بوركينا فاسو ظهر السبت في ليبرفيل بنتيجة 2-صفر في ربع النهائي. ويلعب "الخيول" في دور الأربعة أمام الفائز من القمة العربية بين مصر والمغرب، والتي يستضيفها ملعب بور جنتي (غرب الغابون) مساء الأحد.

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ودخلت تونس المباراة بحذر، خلافا لبوركينا فاسو التي سعت منذ البداية لفرض وتيرة سريعة على مجريات اللقاء. واقترب ناكولما من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 14 بتسديدة قوية مرت فوق مرمى المثلوثي (14).

وعاد ناكولما مرة ثانية يهدد الدفاع التونسي بعد أن توغل بين صفوفه قبل أن يمرر لزميله برتران تراوري مهاجم أجاكس الذي اصطدمت تسديدته بعارضة الحارس التونسي (21).

وبعد فرص متواضعة عن طريق المساكني والسليتي في العشرين دقيقة الأولى، قاد المساكني هجمة مضادة ليمرر في ظهر الدفاع للسليتي ولكن الحارس كوفي تدخل بسرعة وأبعد الخطر (25). وتألق كوفي في الدقيقة 31 لإخراج تسديدة بن عمر خارج المرمى.

واقتربت تونس من لتسجيل الهدف الأول عن طريق الخنيسي لذي مرت رأسيته خارج الإطار (33).

وبعد القيام بأول هجمة في الشوط الثاني عن طريق الخنيسي (46)، تركت "نسور قبرطاج" مجال اللعب والهجوم لمنافسها، فتراجعت وصمدت لغاية الدقيقة 81 عندما تلقت الهدف الأول عن طريق البديل بانسي بتسديدة صاروخية أسكنها في الركن الأيسر لأيمن المثلوثي. ثم تلقى الحارس المسكين هدفا ثانيا إثر هجمة سريعة قادها واختتمها ناكولما في الدقيقة 84.

فانهارت تونس وتبخر حلمها بالتأهل لدور الأربعة.

علاوة مزياني

جدول مباريات ربع النهائي:

السبت (الساعة الثامنة مساء، السابعة توقيت غرينتش): السنغال-الكاميرون، في فرانسفيل.

الأحد (الساعة الخامسة بعد الظهر، الرابعة توقيت غرينتش): الكونغو الديمقراطية-غانا، في أوييم.

الأحد (الساعة الثامنة مساء، السابعة توقيت غرينتش): مصر-المغرب، في بورجنتيل.

نشرت في : 28/01/2017