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أمريكا

الولايات المتحدة: ترامب يتصل هاتفيا بعدد من قادة الدول الكبرى

© أ ف ب | الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

آخر تحديث : 28/01/2017

اتصل الرئيس الأمريكي هاتفيا بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين والفرنسي فرانسوا هولاند والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل. وفي حين قال بيان صادر عن الرئاسة الفرنسية إن هولاند حذر ترامب من "الانطواء"، قالت الرئاسة الروسية إن الرئيسين اتفقا على إقامة علاقات "ندية" بين البلدين، وأكد البيت الأبيض أن ترامب ومبركل شددا على "الأهمية الأساسية" للحلف الأطلسي.

أجرى الرئيس الأمريكي دونالد اترامب اتصالات هاتفية مع نظيريه الروسي والفرنسي والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.

علاقات "ندية" مع موسكو

أعلن الكرملين أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب اتفقا السبت على إقامة علاقات "ندية" وإعطاء "الأولوية" لمكافحة الإرهاب، وإقامة "تنسيق فعلي" ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" في سوريا.

وقال الرئيس الروسي في بيان صدر في ختام أول اتصال هاتفي بين رئيسي البلدين منذ تسلم ترامب سلطاته "عبر الطرفان عن رغبة بالعمل معا بشكل فاعل لتطوير التعاون الروسي الأمريكي، على قاعدة بناءة وندية لما فيه مصلحة الطرفين".

احترام مبدأ استقبال اللاجئين

حذر الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند مساء السبت نظيره الأمريكي دونالد ترامب من "الانطواء"، ودعا إلى "احترام" مبدأ استقبال اللاجئين، حسب ما جاء في بيان صادر عن قصر الإليزيه.

وجاء في البيان أن هولاند خلال الاتصال الهاتفي مع ترامب "حذر من التداعيات الاقتصادية والسياسية للحمائية" معتبرا أنه "بمواجهة عالم غير مستقر وغير ثابت فإن الانطواء لا يوصل إلى نتيجة".

كما عبر هولاند مجددا عن "اقتناعه بأن المعركة دفاعا عن ديمقراطياتنا لن تكون فاعلة إلا في إطار احترام المبادئ التي قامت على أساسها، خصوصا استقبال اللاجئين".

"الأهمية الأساسية" للحلف الأطلسي

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل شددا في اتصال هاتفي بينهما السبت على "الأهمية الأساسية للحلف الأطلسي".

وجاء في بيان صادر عن البيت الأبيض أن "الرئيس والمستشارة متفقان على الأهمية الأساسية للحلف الأطلسي في إطار علاقة أوسع بين طرفي الأطلسي، وعلى دور الحلف في ضمان السلام والاستقرار"، موضحا أن ترامب سيشارك في تموز/يوليو المقبل في قمة مجموعة العشرين في هامبورغ، كما أنه سيستقبل "قريبا المستشارة في واشنطن".

 

فرانس24/ أ ف ب

 

نشرت في : 28/01/2017

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