سيرينا وليامس تفوز ببطولة أستراليا المفتوحة أمام شقيقتها وتحطم رقم شتيفي غراف

ظفرت الأمريكية سيرينا وليامس ببطولة أستراليا المفتوحة في كرة المضرب بعد أن فازت على شقيقتها فينوس 6-4 و6-4 في هذه البطولة لتحطم بذلك رقما قياسيا أحرزته الأسطورة الألمانية شتيفي غراف في الفوز بالبطولات الكبرى حيث فازت بـ23 لقبا في البطولات الأربع الكبرى"الغراند شلام"، من أصل 29 مباراة نهائية.

أحرزت الأميركية سيرينا وليامس المصنفة ثانية بطولة أستراليا المفتوحة في كرة المضرب، بفوزها على شقيقتها فينوس الثالثة عشرة 6-4 و6-4 السبت، محطمة بذلك الرقم القياسي لعدد ألقاب البطولات الكبرى التي كانت تتشاركه مع الألمانية شتيفي غراف.

وتوجت سيرينا بلقبها السابع في بطولة أستراليا التي تقام في مدينة ملبورن، رافعة رصيدها الإجمالي إلى 23 لقبا في البطولات الأربع الكبرى ("غراند سلام")، من أصل 29 مباراة نهائية خاضتها.

وحرمت سيرينا شقيقتها فينوس، التي تكبرها بعام، من إحراز لقبها الكبير الأول منذ 2008 حين توجت بلقب ويمبلدون للمرة الخامسة، والذي رفعت به رصيدها في حينه في البطولات الكبرى إلى 7 ألقاب.

واحتاجت سيرينا إلى ساعة و21 دقيقة لتتخطى عقبة شقيقتها، منهية النسخة الحالية من البطولة الأسترالية دون خسارة أي مجموعة.

وكان نهائي السبت التاسع بين الشقيقتين في البطولات الكبرى، والأول بينهما في "الغراند سلام" منذ 2009، عندما أحرزت الشقيقة الصغرى سيرينا بطولة ويمبلدون الانكليزية. كما أنه النهائي الأول بينهما في أستراليا منذ 2003، حينما أحرزت سيرينا اللقب.

وكانت البداية متقاربة بين اللاعبتين، إذ كسرت سيرينا إرسال فينوس في الشوط الثالث من المجموعة الاأولى، إلا أن الأخيرة ردت مباشرة في الشوط التالي وأدركت التعادل 2-2.

وعادت سيرينا لتكسر إرسال شقيقتها في الشوط السابع، ثم فازت على إرسالها لتتقدم 5-3، قبل أن تحسم المجموعة 6-4 في 41 دقيقة.

وفرض التعادل نفسه في المجموعة الثانية بعدما عجزت أي من اللاعبتين عن كسر إرسال الأخرى، وصولا إلى الشوط السابع الذي حققت فيه سيرينا، وبعد قتال شرس من شقيقتها، الفارق بالفوز به على إرسال الأخيرة لتتقدم 4-3 ثم 5-3 بعدما حسمت الشوط الثامن نظيفا.

وحاولت فينوس تدارك الموقف في الشوط العاشر، فقاتلت بشراسة وتقدمت 30-15 بعد سلسلة تبادلات رائعة، إلا أنها ردت الكرة في الشباك ما سمح لشقيقتها بالعودة ومن ثم حسم الشوط، وبالتالي المجموعة التي أنهتها في 40 دقيقة.

وستعود سيرينا بفضل هذا الانتصار التاريخي الـ17 لها على شقيقتها من أصل 28 مواجهة بينهما، إلى صدارة تصنيف رابطة اللاعبات المحترفات الذي انتزعته منها الألمانية أنجيليك كيربر، مستفيدة من تنازل الأخيرة عن لقب البطولة الاسترالية بخروجها من ثمن النهائي.

وحققت سيرينا السبت فوزها السابع على شقيقتها الكبرى في نهائيات البطولات الكبرى من أصل تسع مواجهات بينهما على اللقب، حارمة فينوس من لقبها الأول في البطولة الأسترالية التي كانت تخوض فيها النهائي الثاني لها بعد 2003.

وكان لقب سيرينا السابع في ملبرون مستحقا، لكونها قدمت عروضا قوية، فحققت الفوز في ست مباريات من دون أن تخسر أي مجموعة، لكن مباراتها مع الكرواتية ميريانا لوسيتش-باروني (34 عاما) في نصف النهائي كانت الأسهل تقريبا وأنهتها في 50 دقيقة.

أما فينوس الذي خاضت النهائي الخامس عشر لها في البطولات الكبرى، فستكتفي بانجاز أنها أكبر لاعبة تصل إلى نهائي البطولة الأسترالية منذ بدء تطبيق نظام الاحتراف في 1968

فرانس24/أ ف ب

نشرت في : 28/01/2017