كأس الأمم الأفريقية 2017: "نسور قرطاج" جاهزة للتحليق أمام "الخيول" والسنغال عازمة على "ترويض" الكاميرون

حان الوقت لـ "نسور قرطاج" لتأكيد قدرتها على التحليق في سماء كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2017 عندما تواجه "خيول" بوركينا فاسو السبت في ليبروفيل عند الساعة الخامسة بعد الظهر (الرابعة توقيت غرينتش) في ربع النهائي. وتجري قمة هذا الدور بين السنغال والكاميرون عند الساعة الثامنة مساء. ويمكنكم متابعة المباراتين مباشرة على موقع فرانس 24.

خرجت "نسور قرطاج" من كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2015 في غينيا الاستوائية غاضبة ومستاءة من ظلم التحكيم بعد خسارتها في ربع النهائي أمام منتخب البلد المضيف (2-1). وها هي اليوم أمام فرصة إعادة العربة إلى سكتها عندما تواجه "خيول" بوركينا فاسو في العاصمة الغابونية ليبروفيل عند الساعة الخامسة بعد الظهر (الرابعة توقيت غرينتش) في الدور ذاته بنسخة 2107.

ويبدو المنتخب التونسي على الورق مرشحا للفوز بتأشيرة التأهل أمام منتخب افتقد خدمات أفضل لاعبيه، جونثان زونغو وجونثان بترويبا المصابين. وسيعول على قوته الهجومية لتخطي "الخيول"، بحيث أن زملاء وهبي الخزري سجلوا ستة أهداف في مبارتيهما الأخيرتين أمام الجزائر (2-1) ثم زيمبابوي (4-2).

ولكن مدرب "النسور"، الفرنسي البولندي أونري كسبرزاك، استاء لثغرات فريقه الدفاعية، مذكرا بأنه تلقى خمسة أهداف في الدور الأول، مشيرا إلى أن لاعبيه عكفوا على تصليح الأخطاء خلال التمرينات وهم مصرون على تخطيها أمام فريق دفاعه قوي ومتماسك لم يسجل عليه سوى هدفان (أمام الكاميرون والغابون).

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وبشأن المباراة أمام بوركينا فاسو، قال كسبرزاك، الذي يشارك في كأس الأمم الأفريقية للمرة السابعة: "نتوقع أن تكون المباراة صعبة يشتد فيها التنافس الهجومي لأن كل فريق يريد المرور لنصف النهائي".

وأضاف: "بوركينا فاسو أنهى مشواره في دور المجموعات بفوز كبير (على غينيا بيساو، 2-صفر) وتصدر مجموعة قوية ضمت الكاميرون ومنتخب البلد المضيف، وكذلك تونس استعادت توازنها بعد الخسارة أمام السنغال (2-صفر في المباراة الأولى من منافسات المجموعة الثانية) وفوزها على الجزائر وزيمبابوي لكسب التأهل".

وبلغت "الخيول" ربع النهائي للمرة الثالثة في تسع مشاركات، بعد 1998 و2013 (وصيفة البطل، نيجيريا).

من يكسب معركة "الأسود" بين السنغال والكاميرون"؟

وتجري قمة الدور ربع النهائي في المساء عند الساعة الثامنة (السابعة تغ) بين "أسود التيرانغا" السنغالية و"الأسود غير المروضة" الكاميرونية. وغابت الأولى عن دور الثمانية منذ 11 عاما والثانية منذ سبع سنوات.

وتحدث الجميع في فرانسفيل (جنوب الغابون) حيث ستقام المباراة عن نهائي نسخة 2002 عندما فازت الكاميرون على السنغال في النهائي بركلات الترجيح 3-2. وكان يومها أليو سيسيه، مدرب السنغال حاليا، من أهدى الفوز للمنافس بعدما أضاع ركلة الجزاء الأخيرة. ولكن سيسيه أسر خلال مؤتمر صحفي الجمعة بأنه لم يعد يفكر في تلك المباراة.

وقال سيسيه: "الأهم ليس التاريخ ولكن مواجهة اليوم. نحن نريد الفوز ومستعدون لذلك. ولا أشك دقيقة واحدة في أننا سنحقق الفوز". وأضاف مدافع السنغال كرار مبونج: "لقد شاهدت نهائي 2002 على التلفزيون، ولكن ما يمهمنا نحن اللاعبون هو كتابة صفحة جديدة في تاريخ كرة القدم السنغالية وليس الثأر للجيل الأسبق".

وصرح منتخب الكاميرون، البلجيكي هوغو بروس، بأن فريقه مستعد لمواجهة "أسود التيرانغا"، مشيرا إلى أن اللعب أمام "أفضل منتخب في البطولة" لا يخيفه، مضيفا أن فريقه واثق بقدراته ويدرك بأن الفوز ليست مهمة مستحيلة.

وقال المدافع أدولف تيكو من جهته إن الكاميرون بلغت ربع النهائي خلافا لكل التوقعات، "فنحن قادرون على تخطي السنغال والمرور لنصف النهائي خلافا لكل التوقعات".

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جدول مباريات ربع النهائي:

السبت (الساعة الخامسة بعد الظهر، الرابعة توقيت غرينتش): تونس-بوركينا فاسو، في ليبروفيل.

السبت (الساعة الثامنة مساء، السابعة توقيت غرينتش): السنغال-الكاميرون، في فرانسفيل.

الأحد (الساعة الخامسة بعد الظهر، الرابعة توقيت غرينتش): الكونغو الديمقراطية-غانا، في أوييم.

الأحد (الساعة الثامنة مساء، السابعة توقيت غرينتش): مصر-المغرب، في بورجنتيل.

نشرت في : 28/01/2017