وفاة الممثل البريطاني جون هورت عن 77 عاما

أفادت وسائل إعلام بريطانية بأن الممثل البريطاني جون هورت الذي إشتهر بأفلام مثل "إلفنت مان" و"إيليين" قد توفي عن 77 عاما بعد إصابته بسرطان البانكرياس. وكان الممثل البريطاني قد رشح مرتين لجوائز الأوسكار عن دوره في فيلم "ميدنايت إكسبرس" وعن فيلم"إلفنت مان". ومثل جون هورت حوالى 140 فيلما طيلة مسيرته السينمائية.

توفي الممثل البريطاني جون هورت الذي اشتهر بافلام مثل "إلفنت مان" و"إيليين" عن 77 عاما جراء اصابته بسرطان البانكرياس على ما ذكرت وسائل إعلامية بريطانية عدة السبت.

وقد شارك هورت ايضا في أفلام مثل "هاري بوتر" و "1984". وتقمص جون هورت آخر دور له في شخصية الأب ريتشارد ماكسورلي في فيلم "جاكي" حول السيدة الأمريكية الأولى السابقة جاكي كينيدي الذي بدأ عرضه في كانون الأول/ديسبمر.

ورشح للفوز مرتين بجائزة أوسكار عن دوره في فيلم "ميدنايت إكسبرس" (1978) وفي فيلم "إلفنت مان" بعد سنتين على ذلك.

وكوفئ على دوره الثانوي في "ميدنايت اكسبرس" بجائزة بافتا وهي المكافآت السينمائية والتلفزيونية السنوية في بريطانيا قبل أن يفوز بجائزة غولدن غلوب لأفضل دور ثانوي.

وقد أكد وكيل أعماله تشارلز ماكدونالد وفاته لوكالة الأنباء البريطانية "بي إيه".

ولد جون هورت في 22 كانون الثاني/يناير 1940 قرب تشيسترفيلد في وسط انكلترا وكان متجها للعمل كأستاذ رسم. إلا أنه انضم في نهاية المطاف إلى أكاديمية التمثيل العريقة في لندن قبل أن يبدأ مسيرته في انتاجات بريطانية في الستينات.

وانطلقت حياته الفنية فعليا في نهاية السبعينات مع أدوار متتالية في "ميدنايت إكسبرس" و"ايليين".

وقد مثل هورت في 140 فيلما وكانت تسند إليه خصوصا أدوارا ثانوية. وهو شارك في الكثير من المسلسلات التلفزيونية من بينها "دكتور هو".

وكان يتمتع بشهرة كبيرة في بريطانيا حيث فاز بأربع جوائز بافتا. وقد نال لقب سير من الملكة العام 2014.

إلا أنه تخلى في تموز/يوليو الماضي عن المشاركة في مسرحية نزولا عند نصيحة أطبائه على ما ذكرت هيئة "بي بي سي".

فرانس24 / أ ف ب

نشرت في : 28/01/2017