المكسيك مصدومة بعد ترحيب نتانياهو ببناء جدار حدودي بينها وبين أمريكا

أعربت المكسيك عن أسفها وصدمتها بعد ترحيب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بقرار دونالد ترامب بناء جدار بين الولايات المتحدة والمكسيك. وذلك بعد أن عبر نتانياهو على تويتر عن تأييده الشديد لقرار ترامب بناء الجدار بين البلدين.

أعربت المكسيك عن أسفها للتأييد الذي أبداه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بناء جدار على الحدود مع المكسيك.

وقالت وزارة الخارجية المكسيكية في بيان إنها تعرب عن "صدمتها العميقة ورفضها وخيبة أملها" من التغريدة التي نشرها نتانياهو في وقت سابق السبت وأيد فيها بقوة قرار ترامب بناء جدار على الحدود مع المكسيك.

وأضاف البيان مخاطبا الإسرائيليين أن "المكسيك صديقة لإسرائيل ويجب على رئيس وزرائكم أن يعاملها كذلك".

والأربعاء وقع ترامب مرسوما تنفيذيا يأمر المسؤولين بالبدء في "تخطيط وتصميم وبناء جدار فعلي" على طول الحدود مع المكسيك البالغة 3200 كلم، وفاء لوعده الانتخابي.

وقال نتانياهو في تغريدة باللغة الإنكليزية "الرئيس ترامب على صواب. لقد بنيت الجدار على طول حدود إسرائيل الجنوبية. وأوقف الجدار جميع المهاجرين غير الشرعيين. نجاح عظيم. فكرة عظيمة"، وأضاف العلمين الإسرائيلي والأمريكي إلى تغريدته.

ولم يخف نتانياهو، الذي يترأس أكثر حكومة يمينية متطرفة في تاريخ إسرائيل، إعجابه بالرئيس الأمريكي الجديد.

وفي مقابلة مع شبكة فوكس نيوز الإخبارية الخميس استشهد ترامب بإسرائيل لتبرير قراره، وقال إن الجدار "أوقف 99,9%" من الهجرة غير الشرعية.

وكان ترامب يشير إلى الجدار الذي بنته إسرائيل على طول حدودها مع مصر (240 كلم) والذي اكتمل بناؤه في 2014. وكان العديد من المهاجرين الأفارقة غير الشرعيين يمرون عبر هذه الحدود.

فرانس24 /أ ف ب

نشرت في : 29/01/2017