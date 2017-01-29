مقتل العشرات من الجهاديين والمدنيين في هجوم بطائرات من دون طيار وسط اليمن

قتل أكثر من 57 شخصا و16 مدنيا في هجوم جوي يعتقد أنه أمريكي ، بعد استهداف مجموعة منازل في محافظة البيضاء وسط اليمن بطائرات دون طيار في أول غارة تستهدف أهدافا لفرع القاعدة في اليمن ، منذ تولي دونالد ترامب السلطة فعليا في بلاده.

قتل 41 مسلحا ينتمون إلى تنظيم القاعدة و16 مدنيا في الهجوم الجوي و16 مدنيا في هجوم جوي يرجح أنه أمريكي استهدف فجر الأحد مجموعة منازل في محافظة البيضاء وسط اليمن بطائرات من دون طيار ومروحيات قتالية، حسبما أفاد مسؤول محلي.

وهذه أول غارة تستهدف "قاعدة الجهاد في جزيرة العرب"، فرع تنظيم "القاعدة" في اليمن الذي تعتبره واشنطن أخطر أذرع التنظيم في العالم، منذ تسلم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئاسة الولايات المتحدة، القوة الوحيدة التي تمتلك طائرات بدون طيار قادرة على ضرب أهداف في هذا البلد.

وكانت حصيلة سابقة أفادت بمقتل عشرة مدنيين و30 من مسلحي "قاعدة الجهاد في جزيرة العرب"، فرع تنظيم القاعدة في اليمن، في أول هجوم ضد هذا التنظيم الجهادي المتطرف منذ تسلم دونالد ترامب رئاسة الولايات المتحدة.

فرانس24/أ ف ب

نشرت في : 29/01/2017