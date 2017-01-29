أولمبيك مرسيليا الفرنسي يتوصل لاتفاق مع وست هام الإنكليزي لاستعادة باييت

قالت صحيفة "ليكيب" الفرنسية إن فريق أوليمبيك مرسيليا الفرنسي توصل لاتفاق مع وست هام يونايتد الإنكليزي لاستعادة لاعبه السابق ديمتري باييت مقابل نحو 30 مليون يورو وذلك بعد نحو موسم ونصف على انتقال اللاعب الدولي الفرنسي من مرسيليا إلى وست هام مقابل 15 مليون يورو.

توصل فريق أوليمبيك مرسيليا الفرنسي إلى اتفاق مع وست هام يونايتد الإنكليزي يضم بموجبه لاعبه السابق الدولي الفرنسي ديميتري باييت، حسب ما ذكرت وسائل إعلام فرنسية وإنكليزية الأحد.

وأوضحت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن قيمة الصفقة تصل إلى نحو 30 مليون يورو، وأنه من المتوقع أن يخضع اللاعب للفحص الطبي بعد ظهر الأحد. كما أفادت شبكة "سكاي سبورت" البريطانية أيضا أن الصفقة أنجزت وتصل قيمتها إلى 25 مليون جنيه إسترليني.

وكان باييت (29 عاما) قد أعلن قبل فترة رغبته بالرحيل عن وست هام في فترة الانتقالات الشتوية، إلا أن النادي أعلن عن رفضه هذا الطلب، داعيا اللاعب إلى احترام عقده.

وانتقل اللاعب إلى وست هام في صيف 2015 قادما من مرسيليا مقابل زهاء 15 مليون يورو. ووقع باييت في شباط/فبراير 2016، عقدا جديدا لخمسة أعوام، يتقاضى بموجبه 125 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.

وقدم باييت أداء جيدا في موسمه الأول مع النادي اللندني بتسجيله 12 هدفا و12 تمريرة حاسمة. إلا أن تراجع الفريق في الترتيب دفع لاعب الوسط الدولي إلى التقدم بطلب الرحيل.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 29/01/2017