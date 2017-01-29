اضطرابات في مطار كينيدي بعد منع دخول مواطني سبع دول وقاضية أمريكية تعطل قرار ترامب جزئيا

شهد مطار جون أف كينيدي الدولي في نيويورك اضطرابات بعد دخول قرار ترامب التنفيذي بمنع مواطني سبع دول إسلامية من دخول بلاده حيز العمل. ونشرت قوات الأمن الأمريكية تعزيزات في المطار كما تجمع مئات الأشخاص للاحتجاج على قرار ترامب التنفيذي تلبية لدعوة جمعيات حقوقية أمريكية. في حين عطلت قاضية فدرالية أمريكية جزئيا قرار ترامب وأمرت بنشر لائحة بأسماء الموقوفين في المطارات الأمريكية منذ مساء الجمعة.

شهد مطار جون أف كينيدي الدولي في نيويورك، بوابة الوصول الرئيسية للمسافرين الدوليين إلى الولايات المتحدة، اضطرابات السبت مع بدء سريان قرار الرئيس دونالد ترامب حظر سفر رعايا سبع دول إسلامية إلى الولايات المتحدة حتى وإن كانوا يحملون تأشيرات.

وتركزت الاضطرابات في مبنى الركاب الرقم 4 حيث اضطرت قوات الأمن لنشر تعزيزات، كما أفاد مراسل وكالة الأنباء الفرنسية مشيرا إلى أن مئات الأشخاص احتشدوا في قاعة الوصول ينتظرون وصول مسافريهم ولكن مع مرور الوقت تبين لهم أن هؤلاء منعوا من دخول الأراضي الأمريكية، مما استدعى من السلطات إغلاق المخارج التي يستخدمها الركاب في العادة.

وفي موقف السيارات التابع للمطار احتشد مئات المتظاهرين للاحتجاج على الأمر التنفيذي للرئيس ترامب، وذلك تلبية لدعوة أطلقتها جمعيات حقوقية أبرزها "الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية" (إيه سي أل يو).

وتحت أنظار قوات الأمن التي انتشرت بكثافة هتف المتظاهرون "دعوهم يدخلون! دعوهم يدخلون".

وشاركت في التظاهرة خصوصا الممثلة الأمريكية سينتيا نيكسون، في حين دعا المخرج مايكل مور في تغريدة على تويتر النيويوركيين إلى الانضمام للمتظاهرين. وقال "لكل أولئك الموجودين قرب نيويورك، توجهوا الآن إلى المبنى رقم 4 في مطار جي أف كي".

وعطلت قاضية فدرالية أمريكية مساء السبت جزئيا قرار الرئيس دونالد ترامب منع رعايا سبع دول إسلامية من السفر الى الولايات المتحدة مؤقتا، إذ أمرت السلطات بوقف ترحيل اللاجئين والمسافرين المحتجزين في المطارات منذ الجمعة بموجب القرار الرئاسي.

وبحسب وثيقة صادرة عن المحكمة الفدرالية في بروكلين فإن القاضية آن دونيلي وفي أعقاب المراجعات التي تقدمت بها منظمات حقوقية عديدة أبرزها "الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية"، أصدرت أوامرها للسلطات الأمريكية بعدم ترحيل أي من رعايا الدول السبع المشمولة بالحظر الرئاسي وهي إيران والعراق واليمن والصومال والسودان وسوريا وليبيا، إذا كانت بحوزتهم تأشيرات ووثائق تجيز لهم الدخول إلى الولايات المتحدة.

كما أمرت القاضية السلطات الأمريكية بنشر لائحة بأسماء كل الأشخاص الذين أوقفوا في مطارات البلاد منذ مساء الجمعة.

وبحسب تقارير إعلامية فقد أوقفت السلطات في المطارات الأمريكية العشرات من رعايا الدول السبع المشمولة بقرار الحظر وذلك منذ مساء الجمعة حين وقع ترامب أمره التنفيذي الذي بدأ سريانه على الفور، ولكن عدد هؤلاء الموقوفين لم يعرف بالضبط حتى الآن.

فرانس 24 /أ ف ب

نشرت في : 29/01/2017