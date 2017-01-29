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رياضة

فرنسا تتوج بكأس العالم لكرة اليد للمرة السادسة في تاريخها

© أ ف ب | لاعبون من المنتخب الفرنسي لكرة اليد إثر فوزه ببطولة العالم بباريس 29/01/2017

نص فرانس 24

آخر تحديث : 29/01/2017

أحرز المنتخب الفرنسي لكرة اليد لقب كأس العالم للمرة السادسة في تاريخه والثانية على التوالي، وذلك بفوزه على منتخب النرويج، مفاجأة البطولة الذي وصل للمباراة النهائية لأول مرة في تاريخه، 33-26 في باريس، لتتوج فرنسا باللقب على أرضها للمرة الأولى منذ عام 2001.

توجت فرنسا للمرة السادسة بلقب بطولة العالم لكرة اليد إثر فوزها على النرويج 33-26 (الشوط الأول 18-17) الأحد في المباراة النهائية في باريس.

وهي المرة الثانية على التوالي التي تتوج بها فرنسا باللقب العالمي والأولى على أرضها منذ 16 عاما وتحديدا منذ عام 2001 فعززت رقمها القياسي في عدد الألقاب باللقب السادس بعد أعوام 1995 و2001 و2009 و2011 و2015.

وأكدت فرنسا التي خاضت النهائي السابع في تاريخها (خسرت نهائي 1993 أمام روسيا) سيطرتها العالمية على اللعبة وباتت تتفوق بلقبين على رومانيا (1961 و1964 و1970 و1974) والسويد (1954 و1958 و1990 و1999).

وتملك فرنسا في سجلها أيضا 3 ألقاب قارية (2006 و2010 و2014) ولقبين أولمبيين (2008 و2012).

في المقابل، خسرت النرويج للمرة الثانية أمام فرنسا بعدما كانت سقطت أمامها في دور المجوعات 28-31. وخاضت النرويج المباراة النهائية الأولى في تاريخها.

 

فرانس24/ أ ف ب
 

نشرت في : 29/01/2017

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