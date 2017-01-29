كأس الأمم الأفريقية 2017: "الفراعنة" يقهرون "أسود الأطلس" ويتأهلون لنصف النهائي

تأهل المنتخب المصري مساء الأحد إلى نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2017، إثر فوزه على نظيره المغربي في ربع النهائي بنتيجة 1-صفر. ويواجه "الفراعنة" في الدور المقبل منتخب بوركينا فاسو مساء الأربعاء في ليبروفيل.

وفي النهاية.. تفوز مصر! منتخب "الفراعنة" انتزع آخر تأشيرة للمرور إلى نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2017 عندما فاز مساء الأحد على نظيره المغربي بنتيجة 1-صفر، من تسجيل البديل محمود عبد المنعم "كهربا" في الدقيقة 87، بربع النهائي في مباراة جميلة أقيمت على ملعب بورجنتي (غرب الغابون).

ويواجه المصريون في دور الأربعة "خيول" بوركينا فاسو، التي فازت ظهر السبت على تونس 2-صفر. أما نصف النهائي الثاني، فسيجري مساء الخميس في مدينة فرانسفيل (جنوب) ويجمع بين منتخبي الكاميرون وغانا.

وكان الشوط الأول من القمة العربية متواضعا، بل ضعيفا في بعض الأحيان، وطغى عليه الحذر الشديد والخوف من تلقي الأهداف والحسابات، ما أثر سلبا في مستوى اللعب.

وخلق زملاء الحارس الكهل عصام الحضري (44 عاما) فرصا قليلة منها الهجمة الخطرة للمهاجم السريع المتألق محمد صلاح والتي أجهضها المدافع والقائد مهدي بن عطية (5). ثم اقترب محمود حسن "تريزيغيه" من تسجيل الهدف الأول ولكن التسديدة القوية داخل منطقة الجزاء تصدى لها الحارس المغربي منير الكجوي (15).

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أما "أسود الأطلس" فقد أهدروا فرصة سانحة عن طريق رومان سايس عندما تلقى تمريرة من دا كوستا ولكن الكرة أفلتت منه ليستعيدها عصام الحضري (34).

واستعاد "الأسود" توازنهم في الشوط الثاني وسيطروا على اللعب وهددوا مرمى الحضري مرات عديدة. فبعد فرصة محمد صلاح الذي اخترق الدفاع المغربي لينفرد بالحارس الكجوي من دون جدوى (49)، احتكروا الكرة واقتربوا شيئا فشيئا من مرمى "الفراعنة".

فتخلف بوحدوز عن الكرة إثر تمريرة جميلة من درار خطفها عصام الحضري (54) قبل أن يسدد بوصوفة في العارضة (55) وتعانق رأسية بوحدوز القائم الأيسر لمرمى المنتخب المصري (56) ثم يسدد فوق المرمى (60).

وأنقذ منير الكجوي فريقه من هدف محقق بعد أن اعترض على محمد صلاح الذي وجد نفسه وحيدا أمام المرمى (77). وفيما استعد المدربان لوقت التمديد، فاجأ محمود عبد المنعم "كهربا" الجميع وسجل هدف الفوز والتأهل إثر ضربة زاوية خلقت ارتباكا وسط الدفاع المغربي (87).

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جدول مباريات نصف النهائي:

الأربعاء (الساعة الثامنة مساء، الرابعة توقيت غرينتش): بوركينا فاسو-مصر.

الخميس (الساعة الثامنة مساء، السابعة توقيت غرينتش): الكاميرون-غانا.

نشرت في : 29/01/2017