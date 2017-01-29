كأس الأمم الأفريقية 2017: مواجهة واعدة بين منتخبي مصر والمغرب في قمة عربية مثيرة

تستمر منافسات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2017 الأحد بإجراء آخر مواجهتين بربع النهائي أبرزهما القمة العربية المثيرة والواعدة بين منتخبي مصر والمغرب عند الساعة الثامنة مساء (السابعة بتوقيت غرينتش) على ملعب بورجنتي، في غرب الغابون. وتجمع الثانية بين الكونغو الديمقراطية وغانا عند الساعة الخامسة بعد الظهر.

من سيفوز في النهاية، "الفراعنة" العائدون إلى البطولة القارية بعد غياب استمر سبع سنوات أم "أسود الأطلس" المتطلعين لاستعادة هيبتهم المفقودة؟ التوقعات صعبة، ولكن الأهم أن هذه المواجهة بين منتخبي مصر والمغرب في ربع نهائي كأس الأمم الفريقية لكرة القدم 2017 تبدو واعدة ومثيرة.

قمة عربية نارية وموقعة شمالية أفريقية ساخنة يستضيفها ملعب بورجنتي (غرب الغابون) عند الساعة الثامنة مساء (السابعة توقيت غرينتش). قمة تجمع بين منتخب فاز باللقب سبع مرات، وآخر يطمح لنيله للمرة الثانية بعد 41 عاما. وآخر مواجهة بين البلدين تعود لعام 2006 في دور المجموعات بالكأس الأفريقية التي استضافتها مصر وانتهت بنتيجة التعادل السلبي. أما آخر فوز لـ "الأسود" على "الفراعنة"، فيعود لما قبل ثلاثين عاما.

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المهاجم المغربي رشيد عليوي، صاحب هدف الفوز على ساحل العاج في آخر مباراة بمنافسات المجموعة الثالثة، قال للصحافة إن المغرب مطالب بـ "تسجيل أهداف"، وعليه أن يكون جاهزا "بدنيا وذهنيا" لأجل انتزاع الفوز والتأهل.

من جهته، قال الحارس المصري عصام الحضري في تصريحات لإعلام بلاده أنه وفريقه "سيقاتلان" على الملعب، مضيفا: "صحيح أننا أشقاء، ولكن في النهاية هدفنا الفوز". وأقر مدرب المنمتخب المصري، الأرجنتيني هكتور كوبر، أن المغرب "قوي ومنظم، ومن الصعب اختراق دفاعه المتميز".

أما مدرب "الأسود"، الفرنسي إيرفي رونا، فأشاد بمنافسه، قائلا إنه يلعب "بشكل دفاعي ولا يتركون الثغرات"، مشيرا إلى أن "لاعبيه يدركون بأنهم قادرون على انتزاع الفوز".

ولم يتلق دفاع المنتخب المصري ولو هدفا واحدا في دور المجموعات، حيث فاز مرتين (على أوغندا وغانا 1-صفر) وتعادل أمام مالي (0-0). أما المغرب، فقد فاز على توغو (3-1) وعلى ساحل العاج (1-صفر) وخسر أمام الكونغو الديمقراطية (1-صفر).

وكان منتخب تونس ودع كأس الأمم الأفريقية 201 السبت إثر خسارته أمام بوركينا فاسو 2-صفر. كما خرجت السنغال على يد الكاميرون بركلات الترجيح (5-4).

علاوة مزياني

جدول مباريات ربع النهائي:

الأحد (الساعة الخامسة بعد الظهر، الرابعة توقيت غرينتش): الكونغو الديمقراطية-غانا، في أوييم.

الأحد (الساعة الثامنة مساء، السابعة توقيت غرينتش): مصر-المغرب، في بورجنتيل.

نشرت في : 29/01/2017