كندا تؤكد مواصلة استقبالها للاجئين بعد القرار الأمريكي الجديد

ذكر رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو على تويتر بأن بلاده ستواصل استقبال لاجئين "بمعزل عن معتقداتهم" وبأن التنوع يصنع قوة البلاد قبل أن يضيف عبارة "أهلا بكم في كندا". كما نشر ترودو صورة له وهو يستقبل أول دفعة من اللاجئين إلى كندا في ديسمبر 2015.

أكد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو السبت إرادة بلاده استقبال اللاجئين "بمعزل عن معتقداتهم"، غداة قرار البيت الأبيض منع دخول مواطني سبع دول إسلامية الأراضي الأمريكية .

وقال ترودو في تغريدة على موقع تويتر "إلى الذين يهربون من الاضطهاد والرعب والحرب، عليكم أن تعرفوا أن كندا ستستقبلكم بمعزل عن معتقداتكم". وأضاف أن "التنوع يصنع قوتنا". وكتب "أهلا بكم في كندا".

لم يعلق ترودو بشكل مباشر على القرار الأمريكي، لكن تغريدته تأتي غداة توقيع الرئيس دونالد ترامب مرسوما يمنع مواطني سبع دول إسلامية (العراق وإيران وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن) من دخول الولايات المتحدة.

وبرر ترامب هذا الإجراء بالرغبة في مكافحة "الإرهابيين الإسلاميين المتطرفين".

ونشر ترودو على حسابه على تويتر صورة له خلال استقباله لاجئين سوريين في كانون الأول/ديسمبر 2015. وكان رئيس الوزراء حرص حينذاك على أن يستقبل في المطار أول دفعة من اللاجئين السوريين في إطار جسر جوي نظمته السلطات.

ومنذ ذلك الحين استقبلت كندا أكثر من 35 ألف لاجىء سوري.

من جهة أخرى وردا على القلق من تأثير المرسوم الأمريكي الجديد على الكنديين المزدوجي الجنسية، أكد مكتب رئيس الوزراء أنه تلقى من واشنطن تأكيدات بأن الكنديين الذي يحملون جنسية واحدة من الدول السبع الواردة في المرسوم، لن يتأثروا بهذا الحظر. وذكرت شبكة إذاعة كندا الحكومية استنادا إلى أرقام تعود إلى 2011، أن أكثر من 35 ألف كندي يحملون جواز سفر صادر عن حكومة إحدى الدول السبع.

وقالت كيت بيرشيز مديرة الاتصال في مكتب رئيس الحكومة الكندية في رسالة إلكترونية "تلقينا تأكيدا بأن المواطنين الكنديين الذين يسافرون بجوازات سفر كندية، بمن فيهم مزدوجو الجنسية، لن يتأثروا بهذا المنع".

وأضافت "تلقينا تأكيدات بأن المواطنين الكنديين الذين يسافرون بجوازات سفر كندية سيعاملون وفق الإجراءات الاعتيادية".

من جهتها، ذكرت شركة الطيران الكندية "ويستجت" أنها اضطرت لرفض صعود راكب متوجه إلى الولايات المتحدة، موضحة أنها ستعيد إلى الركاب المستهدفين بالقرار الأمريكي ثمن بطاقاتهم.

أما شركة "اير كندا" فقالت إنها ستمتثل لقرار المنع وستتخلى عن المطالبة بتعويضات إلغاء رحلات من قبل ركاب أو ستعيد إلى المسافرين الذين لديهم بطاقات ومنعوا من السفر إلى الولايات المتحدة، ثمن هذه البطاقات.

لكنها أكدت أن ذلك يشمل عددا قليلا من المسافرين.

فرانس 24 /أ ف ب

نشرت في : 29/01/2017