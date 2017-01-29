كأس الأمم الأفريقية 2017: الشقيقان أيّو يقودان غانا إلى نصف النهائي أمام الكونغو الديمقراطية 2-1

تأهل المنتخب الغاني اليوم الأحد إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2017، إثر فوزه على نظيره الكونغولي الديمقراطي في ربع النهائي بنتيجة 2-1، ليواجه في الدور المقبل "أسود" الكاميرون الذين تأهلوا السبت أمام السنغال بركلات الترجيح.

سيخوض منتخب غانا نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم للمرة السادسة على التوالي منذ 2008 بعد فوزه الأحد على الكونغو الديمقراطية في ربع النهائي بنتيجة 2-1، من تسجيل الشقيقين جردن وأندري أيو.

وتواجه "النجوم السوداء" في دور الأربعة "أسود" الكاميرون، الذين تأهلوا مساء السبت إثر فوزهم على السنغال بركلات الترجيح 5-4. وتجري المباراة مساء الخميس عند الساعة الثامنة مساء (السابعة بتوقيت غربنتش) على ملعب فرانسفيل (جنوب الغابون)، ويمكنكم متابعتها مباشرة على موقع فرانس 24.

وبعد أن طغى الحذر والحسابات على مجريات الشوط الأول، والذي انتهى بنتيجة سلبية، تسارعت وتيرة اللعب في الشوط الثاني وشن المنتخبان هجمات متتالية تارة على مرمى الحارس الغاني رزاق بريماه وتارة أخرى على الحارس الكونغولي الديمقراطي متامبي.

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وفي الدقيقة 63، استفاد جردن أيو من تمريرة دقيقة من لاعب الوسط الهجومي وكاسو، ليوارغ مدافعين قبل أن يسكن الكرة في شباك متامبي بتسديدة جميلة عند مشارف منطقة الجزاء.

وكانت ردة فعل لاعبي فلوران إبينغي سريعة، بحيث تمكن بول جوزيه مبوكو من إدراك التعادل بتسديدة صاروخية من 25 مترا لم يترك للحارس رزاق بريماه مجالا للتحرك (67).

واستمرت الهجمات المتبادلة لغاية نهاية المباراة، ففشل الكونغوليون الديمقراطيون من هز شباك رزاق من جديد، فيما نجح الغانيون في تسجيل هدف الفوز عن طريق أندري أيو بركلة ترجيحية (78) أعلنها الحكم بعد عرقلة كريستيان آتسو من قبل المدافع الأيسر ماتامبالا.

وأنقذ رزاق فريقه من هدف التعادل إثر تسديدة سيدريك باكامبو (86)، كما أنقذ متامبي رفاقه من هدف ثالث عندما اعترض على أتسو الذي اخترق دفاعه قبل أن يسدد (90).

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جدول مباريات نصف النهائي:

الأربعاء (الساعة الثامنة مساء، الرابعة توقيت غرينتش): بوركينا فاسو-مصر أو المغرب.

الخميس (الساعة الثامنة مساء، السابعة توقيت غرينتش): الكاميرون-غانا.

نشرت في : 29/01/2017