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أوروبا

أكثر من مليون بريطاني يوقعون عريضة للمطالبة بإلغاء زيارة ترامب المرتقبة لبلادهم

© أ ف ب

نص فرانس 24

آخر تحديث : 30/01/2017

طالب أكثر من مليون بريطاني من خلال عريضة إلكترونية، بإلغاء زيارة الدولة المرتقبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بلادهم، على خلفية قراره حظر دخول اللاجئين ومواطني سبع دول إسلامية إلى الولايات المتحدة.

وقع أكثر من مليون شخص الاثنين عريضة تطالب بإلغاء زيارة الدولة التي يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القيام بها إلى بريطانيا خلال عام 2017، وذلك احتجاجا على مرسومه المناهض للمهاجرين.

والعريضة التي نشرت على الموقع الإلكتروني للبرلمان البريطاني تنص على أنه "بإمكان ترامب المجيء إلى بريطانيا بصفة رئيس للحكومة الأمريكية" لكن يجب ألا يسمح له بأن يقوم بزيارة دولة تشمل العديد من المراسم البروتوكولية مثل استقباله من قبل الملكة إليزابيث الثانية على عشاء في قصر باكنغهام.

ويذكر أن ترامب فرض حظرا الجمعة لمدة أربعة أشهر على السماح بدخول اللاجئين إلى الولايات المتحدة ومنع مؤقتا دخول المسافرين من سبع دول إسلامية وقال إن هذه الخطوة ستسهم في حماية الأمريكيين من الإرهاب.

وبحسب نص العريضة فإن هذا الأمر "قد يكون محرجا" للملكة مضيفا أن "سلوك ترامب مع النساء وسوقيته لا يؤهلانه لاستقبال من قبل جلالة الملكة وأمير ويلز" ابنها.

وأطلقت العريضة حتى قبل صدور المرسوم المناهض للهجرة لكن عدد الموقعين ارتفع بشكل كبير منذ ذلك الحين.

ويمكن لأي شخص مقيم في بريطانيا توقيع العرائض التي نشرت على موقع البرلمان. وإذا تجاوز العدد مئة ألف توقيع فيتوجب على البرلمانيين حينئذ مناقشتها لكن بدون عرضها بالضرورة على تصويت.

 

فرانس 24/ أ ف ب/ رويترز

نشرت في : 30/01/2017

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